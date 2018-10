Sport

Fussball

DFB-Pokal: Favres Dortmund eliminiert Fischers Union



DFB-Pokal, 2. Runde Dortmund – Union Berlin 3:2 n.V. Köln – Schalke 1:1 n.V., 5:6 n.P. Flensburg – Bremen 1:5 Rostock – Nürnberg 2:2, 2:4 n.P. Kiel – Freiburg 20.45 Uhr Leipzig – Hoffenheim 20.45 Uhr Gladbach – Leverkusen 20.45 Uhr

Reus trifft in der 121. Minute! Favre gewinnt Pokal-Drama gegen Fischer

Borussia Dortmund hat die 2. Runde im deutschen Cup gegen Union Berlin mit viel Mühe überstanden. Lucien Favre gewinnt das Schweizer Trainer-Duell gegen Urs Fischer dank eines Foulpenaltys in der 121. Minute 3:2. Auch Schalke muss eine Zusatzschlaufe einlegen.

Dortmund – Union Berlin 3:2 n.V.

Das Pokal-Duell der ungeschlagenen Schweizer Bundesliga-Trainer geht an Lucien Favre. Sein BVB gewinnt gegen Urs Fischers Union Berlin in einem packenden Pokal-Fight mit 3:2 nach Verlängerung. Marco Reus erzielt in der 121. Minute per Elfmeter das goldene Tor.

Das entscheidende Foul beghet Berlins Innenverteidiger Marvin Friedrich mit einem Zupfer an Christian Pulisic. Fischer muss sich damit im 13. Pflichtspiel als Trainer von Union Berlin zum ersten Mal geschlagen geben, während Lucien Favres Ungeschlagenheit mit dem BVB dank dem zweiten Overtime-Sieg im Cup anhält.

Zweimal machte die Union vor gut 72'000 Zuschauern in Dortmund in der regulären Spielzeit einen Rückstand wett. Beide Male war Sebastian Polter der Torschütze, der erst vor einem Monat nach einem Achillessehnenriss zurückgekehrt war, das zweite Mal in der 87. Minute.

Für die zunächst nicht in Bestbesetzung angetretenen Dortmunder erzielten Pulisic und Maximilian Philipp die Tore. Das BVB-Tor hütete erstmals in einem Pflichtspiel Marwin Hitz, der zu Beginn der Verlängerung mit einer starken Parade Schlimmeres abwendete.

Köln – Schalke 5:6 n.P.

Noch mehr Mühe als der BVB bekundete Schalke 04. Das Team des nach 66 Minuten eingewechselten Schweizer Stürmers Breel Embolo setzt sich gegen den 1. FC Köln erst nach dem siebten Versuch im Penaltyschiessen durch. Davor hatte Nabil Bentaleb den kriselnden Tabellen-15. der Bundesliga in der 88. Minute in die Verlängerung gerettet.

Auch für den späten Ausgleich benötigten die zuvor in drei Pflichtspielen torlos gebliebenen Schalker einen (Hands-)Penalty. In die Bredouille waren sie Ende der ersten Halbzeit durch einen abgelenkten Weitschuss von Jhon Cordoba geraten.

Flensburg – Bremen 1:5

Werder Bremen hat gegen Regionalligist Weiche Flensburg nur zu Beginn leichte Probleme: Nach der frühen Führung durch Claudio Pizzarro kann der Aussenseiter kurzfristig zum 1:1 ausgleichen, danach zeigt sich der Klassenunterschied deutlich. Am Ende siegt Werder hochverdient mit 5:1. Florian Kainz (38.), Davi Klaassen per Elfmeter (44.) und der eingewecheslte Doppeltorschütze Martin Harnik (76., 81.) erzielen die weiteren Tore.

