Marcel Koller verlässt den FC Basel nach dieser Saison



Bild: keystone

«Gemeinsamer Entscheid»: Marcel Koller verlässt den FC Basel nach dieser Saison

Der FC Basel und Trainer Marcel Koller trennen sich zum Ende dieser Saison. Dies gab der FCB am Mittwoch bekannt. Es sei ein gemeinsamer Entscheid gewesen, den Vertrag nicht zu verlängern, so Basel in einem Communiqué. Auch die Assistenztrainer Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger werden den Verein verlassen.

Marcel Koller stiess kurz nach Beginn der Saison 2018/19 als Nachfolger von Raphael Wicky zum FC Basel. In seinem ersten Jahr in Basel holte Koller hinter den Young Boys den zweiten Platz in der Super League. Zudem gewann der FCB den Schweizer Cup.

Bild: KEYSTONE

In der laufenden Saison 2019/20 feierte Basel unter Koller seine grössten Erfolge in der Europa League, wo man den Viertelfinal erreichen konnte. In der Meisterschaft blieb der FCB hingegen unter den Erwartungen und landete trotz grossen Ambitionen nur auf dem dritten Platz. Im Cup ist Koller mit Basel noch dabei, der Halbfinal gegen Winterthur oder der Final gegen YB wird seine letzte Partie als Basel-Trainer sein.

Damit sind beim einstigen Serienmeister momentan zwei wichtige Positionen im Verein vakant – vor wenigen Tagen hat Ruedi Zbinden sein Amt als Sportchef niedergelegt. Sowohl bei Koller als auch bei Zbinden ist die Nachfolge noch nicht geklärt. Definitiv nicht FCB-Trainer wird Fabio Celestini. Der Luzern-Coach hat zwar mit Basel verhandelt, allerdings will der FCB keine Ablösesumme bezahlen. Eine mögliche Option wäre hingegen Alex Frei, welcher derzeit die U21 des FCB trainiert. (dab)

