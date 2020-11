Sport

Fussball

Fussball: Renato Steffen mit Tor und Assist für Wolfsburg



Bild: keystone

Steffen mit Tor und Assist ++ U21-Goalie Racioppi hält Penalty bei Ligue-1-Debüt

Bundesliga

Wolfsburg – Hoffenheim 2:1

Bericht folgt.

Wolfsburg - Hoffenheim 2:1 (2:0)

Tore: 5. Steffen 1:0. 26. Weghorst 2:0. 88. Adamjan 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 71.) und Mehmedi (ab 62.), ohne Mbabu. 82. Weghorst verschiesst Penalty. 93. Dabbur verschiesst Penalty. (abu/sda)

Tabelle:

Premier League

West Brom – Tottenham 0:1

Tottenham – zum ersten Mal mit Harry Kane, Gareth Bale und Heung-min Son von Beginn weg – brauchte gegen die gut sortierte Abwehr von West Brom viel Geduld. Erst in der 88. Minute profitierte Kane davon, dass Goalie Sam Johnstone bei einer Hereingabe zögerte. Der Stürmer vollendete problemlos per Kopf.

West Bromwich - Tottenham 0:1 (0:0)

Tor: 88. Kane 0:1.

Leicester – Wolverhampton 1:0

Leicester – Wolverhampton 1:0 (1:0)

Tore: 15. Vardy 1:0.

Bemerkungen: 39. Vardy verschiesst Elfmeter

Tabelle:

Serie A

Lazio – Juventus 1:1

Juventus Turin kam trotz des sechsten Saisontreffers von Cristiano Ronaldo in der Serie A bei Lazio Rom nur zu einem 1:1. Der portugiesische Superstar traf in der 15. Minute, musste eine Viertelstunde vor Schluss nach einem Foul allerdings angeschlagen vom Feld. Nach sieben Runden hat der neu von Andrea Pirlo trainierte Meister nur 13 Punkte auf dem Konto.

In Rom verhinderte Felipe Caicedo den Turiner Sieg in der Nachspielzeit. Der Ex-Basler, der schon am Mittwoch in der Champions League mit einem späten Tor in St. Petersburg einen Punkt gerettet hatte, erzielte das 1:1 in der 95. Minute mit einem Schuss aus der Drehung.

Lazio Rom - Juventus Turin 1:1 (0:1)

Tore: 15. Ronaldo 0:1. 95. Caicedo 1:1.

Atalanta – Inter 1:1

Auch das Duell der beiden Champions-League-Teilnehmer, Atalanta Bergamo und Inter Mailand, endete 1:1. Der Russe Alexei Mirantschuk traf in der 79. Minute für das mit Remo Freuler angetretene Atalanta zum Ausgleich. Der von Lokomotive Moskau gekommene Mittelfeldspieler erzielte in seinem dritten Match für die Italiener seinen dritten Treffer.

Atalanta Bergamo - Inter Mailand 1:1 (0:0)

Tore: 58. Martinez 0:1. 79. Mirantschuk 1:1.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler.

Ligue 1

Metz – Dijon 1:1

Der Schweizer U21-Nationalgoalie Anthony Racioppi ist zu seinem Debüt in der französischen Ligue 1 gekommen. Der 21-jährige Genfer hielt beim 1:1 von Dijon in Metz unter anderem einen Penalty.

Nach weniger als sieben Minuten in seinem ersten Match auf höchster Meisterschaftsstufe konnte sich Racioppi schon auszeichnen. Er wehrte den in die Mitte des Tors geschossenen Foulpenalty mit den Beinen ab. Dijon, das unter anderen die ehemaligen Super-League-Stürmer Roger Assalé und Moussa Konaté in seinen Reihen zählt, ist nach zehn Runden weiterhin sieglos und Tabellenletzter.

Metz - Dijon 1:1 (1:1)

Tore: 13. Baldé 0:1. 21. Yade 1:1.

Bemerkungen: Ligue-1-Debüt vom Schweizer Goalie Anthony Racioppi (Dijon). 7. Racioppi hält Penalty von Nguette. 30. Metz-Goalie Oukidja hält Penalty von Chouiar. (abu/sda)

Bonus

Dinamo Zagreb – Istra 5:0

Mario Gavranovic hat vor dem Zusammenzug mit der Schweizer Nationalmannschaft mit Dinamo Zagreb überzeugt. Der Stürmer erzielte beim 5:0-Heimsieg in der kroatischen Meisterschaft gegen Istra zwei Tore. (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter