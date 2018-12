Alle Tore und Highlights der internationalen Topligen

Sport

Top-Ligen am Samstag England:

Crystal Palace – Burnley 2:0 (1:0)

Huddersfield – Brighton 1:2 (1:1)

Leicester – Watford 2:0 (2:0)

ManCity – Bournemouth 3:1 (1:1)

Newcastle – West Ham 0:3 (0:1)

Southampton – ManUnited 18:30 Uhr

Italien:

Spal – Empoli 2:2 (1:2)

Fiorentina – Juventus 18 Uhr

Sampdoria – Bologna 20:30 Uhr Spanien:

Celta Vigo – Huesca 2:0 (1:0)

Valladolid – Leganes 2:4 (0:2)

Getafe – Espanyol 18:30 Uhr

Real Madrid – Valencia 20:45 Uhr



Bild: AP/AP

Manchester City setzt sich dank Sieg über Bournemouth etwas ab

Manchester City wahrt auch in der 14. Runde der Premier League seine Ungeschlagenheit. Das Team von Pep Guardiola setzt sich gegen Bournemouth 3:1 durch.

Deutschland

England

Raheem Sterling und Ilkay Gündogan, der in der 79. Minute eine herrliche Kombination zum 3:1 abschloss, sorgten mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit für die Differenz zugunsten von Manchester City, das zum sechsten Sieg in Folge in der Meisterschaft kam.

Manchester City - Bournemouth 3:1 (1:1)

54'409 Zuschauer. -

Tore: 16. Bernardo Silva 1:0. 44. Wilson 1:1. 57. Sterling 2:1. 80. Gündogan 3:1.

Die Tabellenspitze der Premier League tabelle: srf

