Fussball-Star Cristiano Ronaldo hat das teuerste Auto der Welt gekauft



Cristiano Ronaldo kaufte angeblich teuerstes Auto der Welt – und darf's nicht fahren

Cristiano Ronaldo, Weltklasse-Stürmer und mit einem Jahresgehalt von 30 Millionen Euro Top-Verdiener bei Juventus Turin, hat sich laut einem Bericht der spanischen «Marca» offenbar ein neues Auto gekauft.

Dieses Gerücht wäre an sich nicht der Rede wert, das machen Fussballer gerne mal. Doch, so heisst es in dem Artikel des spanischen Boulevardblatts, handelt es sich bei der Kiste wohl um den Bugatti «La Voiture Noire». Der Sportwagen des französischen Autobauers kostet etwa 11 Millionen Euro, er ist das bislang einzige Exemplar.

Während der Vorstellung des teuersten Autos der Welt am Autosalon in Genf war zunächst berichtet worden, dass der deutsche Ferdinand Piëch, früherer Volkswagen-Boss, den Wagen gekauft habe.

Autobauer Bugatti bestätigte im März lediglich, dass der «La Voiture Noire» bereits verkauft sei – die «Marca» will nun also erfahren haben, dass tatsächlich der Autoliebhaber Ronaldo nun das teuerste Auto der Welt besitzt.

Ronaldo besitzt laut «Daily Mail» bereits einen ganzen Fuhrpark von wertvollen Boliden: angeblich etwa einen Rolls-Royce Phantom (etwa 450'000 Euro), ein Ujn Ferrari 599 GTO (etwa 317'500 Euro), einen Lamborghini Aventador LP700-4 (ab 335'050 Euro), einen Aston Martin DB9 (ab 170'000 Euro), einen McLaren MP4 12C (ab 200'000 Euro) und auch einen Bentley Continental GTC Speed – bei dem die Preise ab etwa 200'000 Euro beginnen.

La Voiture Noire «Das Schwarze Auto» hat einen 16-Zyliner-Motor, der bis zu 1500 PS schafft. Die 100 km/h schafft «La Voiture Noire» in 2.5 Sekunden und soll Medienberichten zufolge sogar Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 400 km/h erreichen können. Die Fachwelt ist begeistert: In der «Auto Bild» schwärmte man etwa von einem «Kunstwerk mit faszinierenden Design-Details».

Weder von Ronaldo noch von Bugatti war jedoch eine Bestätigung des «Marca»-Gerüchts zu hören. Klar ist jedoch: Direkt losfahren kann der neue Besitzer sowieso nicht. Auf die Strasse kann der Bugatti nämlich erst 2021 rollen – denn dann ist auch der Innenraum vom Hersteller fertiggestellt. Immerhin sieht der Wagen von aussen betrachtet schon ganz hübsch aus.

Und um so manchen Egokomplex zu stillen, dürfte der schmucke Anblick ja vielleicht schon ausreichen. (pb/watson.de)

