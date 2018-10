Sport

Arsenal schliesst dank Kantersieg zur Spitze auf



Premier League, 8. Runde Fulham – Arsenal 1:5 (1:1) Southampton – Chelsea 15.15 Uhr Liverpool – ManCity 17.30 Uhr

Sechster Sieg in Serie! Arsenal schliesst zur Spitze auf

Fulham – Arsenal 1:5

Arsenal feiert ab 8. Spieltag der Premier League den sechsten Sieg in Serie. Das Team von Unai Emery setzt sich im Londoner Stadtduell beim FC Fulham souverän mit 4:1 durch. Alexandre Lacazette und Joker Pierre-Emerick Aubameyang glänzen mit einem Doppelpack.

Für das Tor des Tages im Craven Cottage sorgt allerdings Aaron Ramsey. Der walisische Mittelfeldspieler schliesst in der 67. Minute kurz nach seiner Einwechslung den schönsten Angriff des Spiels, als sich Arsenal über das ganze Feld kombiniert, mit dem Absatz zum 3:1 ab. Das zwischenzeitliche 1:1 für Fulham ging auf das Konto von André Schürrle.

Granit Xhaka spielt bei Arsenal im defensiven Mittelfeld durch und liefert eine unauffällige Partie ab. Stephan Lichtsteiner, der in der Europa League von Beginn an ran durfte, sitzt 90 Minuten auf der Bank. Dank dem neunten Sieg in Folge, dem sechsten in der Premier League, festige Arsenal in der Tabelle seine Position in der Spitzengruppe.

Die Telegramme

Fulham - Arsenal 1:5 (1:1)

25'401 Zuschauer.

Tore: 29. Lacazette 0:1. 44. Schürrle 1:1. 49. Lacazette 1:2. 67. Ramsey 1:3. 79. Aubameyang 1:4. 91. Aubameyang 1:5.

Bemerkung: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz). (pre/sda)

Die Tabelle

bild: screenshot srf

