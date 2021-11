Noah Okafor und seine Salzburger haben nur kurzfristig etwas zu jubeln. Bild: keystone

Wolfsburg schafft gegen Salzburg die Revanche – Chelsea nur mit Minisieg in Malmö

Gruppe G

Wolfsburg – Salzburg 2:1

Der VfL Wolfsburg feiert mit dem neuen Trainer Florian Kohfeldt den ersten Sieg in der aktuellen Champions-League-Kampagne. Mit ihrem neuen Coach an der Seitenlinie bezwangen die «Wölfe» den FC Salzburg mit 2:1 und realisierten damit auch die Revanche für das 1:3 im ersten Duell.

Lukas Nmecha gelang in der 60. Minute mit einem Schuss aus spitzem Winkel der entscheidende Treffer. Schon nach drei Minuten war der Bundesligist durch Ridle Baku in Führung gegangen. Den Österreichern, die ihre erste Saisonniederlage kassierten, war in der 30. Minute durch einen von Maximilian Wöber verwandelten Freistoss der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich gelungen.

Während Wolfsburg nach zuletzt acht sieglosen Partien unter Kohfehldts Vorgänger Mark van Bommel wieder siegt, wird die Situation für die Schweizer Natispieler Kevin Mbabu und Renato Steffen komplizierter. Beide zählten unter van Bommel zum Stamm. Gegen Wolfsburg wurden beide erst spät eingewechselt, nachdem Steffen am Samstag als Erster ausgewechselt und Mbabu gar nicht eingesetzt worden ist.

Wolfsburg - Salzburg 2:1 (1:1)

SR Soares Dias (POR).

Tore: 3. Baku 1:0. 30. Wober 1:1. 60. Nmecha 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (ab 73.) und Mbabu (ab 82.), ohne Mehmedi (verletzt), Salzburg mit Kohn und Okafor.

Baku bringt Wolfsburg bereits früh in Führung. Video: streamja

Wöber trifft per Freistoss herrlich zum 1:1 für Salzburg. Video: streamja

Nmecha trifft aus spitzem Winkel zum 2:1 für die «Wölfe». Video: streamja

Die Tabelle:

Gruppe H

Malmö – Chelsea 0:1

Chelsea schlägt Malmö FF mit 1:0 und legt damit den Grundstein für die Achtelfinal-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel tat sich lange schwer, erzielte aber rund zehn Minuten nach der Pause durch Hakim Ziyech das einzige Tor des Tages. Daraufhin verwalteten die «Blues» die Führung souverän, ohne selbst noch gross zu Torchancen zu kommen.

Malmö - Chelsea 0:1 (0:0)

SR Brych (GER).

Tor: 56. Ziyech 0:1.

Bemerkungen: Chelsea ohne Kovacic, Lukaku, Mount und Werner (alle verletzt). (pre/sda)

Das goldene Chelsea-Tor von Ziyech. Video: streamja