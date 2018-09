Sport

Fussball

Portugal besiegt schwaches Italien hochverdient



Nations League A3: Portugal – Italien 1:0 B2: Schweden – Türkei 2:3 C1: Schottland – Albanien 2:0 C4: Serbien – Rumänien 2:2

C4: Montenegro – Litauen 2:0 D1: Andorra – Kasachstan 1:1 D3: Kosovo – Färöer 2:0

D3: Malta – Aserbaidschan ​1:1

Bild: EPA/LUSA

Auch ohne Ronaldo eine Klasse besser – Portugal besiegt schwaches Italien hochverdient

Portugal – Italien 1:0

Europameister Portugal beendet seinen ersten Einsatz in der Nations League siegreich. Portugal bezwang in Lissabon das erneut nicht überzeugende Italien 1:0.

Das einzige und für die Portugiesen hochverdiente Tor fiel kurz nach der Pause. Stürmer Bruma von Leipzig spielte nach einer schönen Einzelleistung im Strafraum André Silva frei. Dieser traf mit einem platzierten, flachen Schlenzschuss.

Als Torinos Stürmer Simone Zaza nach 78 Minuten mit einem zu hoch angesetzten Kopfball auf Corner Italiens erste reelle Chance vergab, hätten die Portugiesen schon deutlich führen müssen. In der ersten Halbzeit musste ein Verteidiger für Italien auf der Linie klären. Auch die besten vier weiteren Chancen hatten die Portugiesen.

Italiens neuer Nationalcoach Roberto Mancini setzte in seinem zweiten Wettbewerbsspiel nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Polen Zeichen der Verjüngung. Vor Goalie Gianluigi Donnarumma, dem Teenager der AC Milan, setzte er fünf weitere Spieler in die Anfangsformation, die 24-jährig oder jünger sind. Die routinierten Innenverteidiger Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci setzte er auf die Bank, ebenso den Offensivspieler Lorenzo Insigne.

Schweden – Türkei 2:3

Einen bitteren Abend erlebte Schweden zuhause in Stockholm. Der WM-Viertelfinalist lag gegen die Türkei nach 49 Minuten komfortabel mit 2:0 in Front. Doch die Gäste steckten nicht auf und drehten die Partie. Das entscheidende Tor fiel erst in der 92. Minute.

Die Telegramme

Portugal - Italien 1:0 (0:0)

Lissabon. - SR Collum (SCO).

Tor: 48. André Silva 1:0.

Portugal: Patricio; Cancelo, Pepe, Dias, Rui; Pizzi (74. Sanches), Neves, Carvalho (86. Sergio Oliveira); Bruma (77. Martins), André Silva, Bernardo Silva



Italien: Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (74. Emerson); Cristante (79. Belotti), Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile (59. Berardi), Chiesa.

Schweden - Türkei 2:3 (1:0). -

Stockholm. - SR Manzano (ESP).

Tore: 35. Thelin 1:0. 49. Claesson 2:0. 51. Calhanoglu 2:1. 88. Akbaba 2:2. 92. Akbaba 2:3.

(cma/sda)

