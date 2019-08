Sport

Fussball

Natiaufgebot: Schweiz ohne Shaqiri und Lichtsteiner gegen Irland



Bild: KEYSTONE

Natiaufgebot gegen Irland und Gibraltar – Lichtsteiner darf nicht, Shaqiri will nicht

Xherdan Shaqiri und Stephan Lichtsteiner stehen nicht im Aufgebot der Schweizer Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am 5. September in Irland und am 8. September gegen Gibraltar.

Shaqiri verzichtet aus freien Stücken, Lichtsteiner wurde von Nationalcoach Vladimir Petkovic wie zuletzt in der Nations League nicht berücksichtigt. Shaqiri, der für die ersten beiden Qualifikationsspiele im März wegen einer Entzündung in der Leistengegend Forfait erklärt hatte, begründete seinen Verzicht damit, dass er sich auf seinen Klub Liverpool konzentrieren wolle.

«Silvan hat sich klar gesteigert und gezeigt, dass er sich dem Topniveau seiner besten Zeit mit Udinese wieder annähert»

Beim Champions-League-Sieger kämpfte der Schweizer Leistungsträger zuletzt vergeblich um Einsatzminuten. Mit Ausnahme eines Kurzeinsatzes im Supercup kam er in dieser Saison noch nicht zum Zug. Einem Transfer des 82-fachen Internationalen schob Trainer Jürgen Klopp gleichwohl den Riegel vor.

Bild: EPA

Neben Shaqiri und Lichtsteiner fehlen auch Steven Zuber und Michael Lang (sowie der verletzte Djibril Sow) im Aufgebot. Im Fall des Captains Lichtsteiner (35) gab Petkovic Silvan Widmer auf der Position des zweiten Rechtsverteidigers den Vorzug. «Silvan hat sich klar gesteigert und gezeigt, dass er sich dem Topniveau seiner besten Zeit mit Udinese wieder annähert», begründete Petkovic. Gegen Lichtsteiner sprach, dass er für Augsburg erst ein Spiel bestritten hat und sich nach dem Vertragsende bei Arsenal individuell auf die Saison vorbereiten musste.

Für die Startelf dürfte rechts hinten trotz fehlender Spielpraxis bei Wolfsburg Kevin Mbabu vorgesehen sein. Widmer wurde zum ersten Mal seit einem Jahr wieder aufgeboten. Weitere Rückkehrer sind Breel Embolo, Admir Mehmedi, Christian Fassnacht und Mario Gavranovic. Eray Cömert erhielt derweil sein erstes offizielles Nationalmannschafts-Aufgebot. Der 21-jährige Basler Innenverteidiger hatte im Mai im Pre-Camp vor dem Final-4-Turnier der Nations League bereits einmal Nati-Luft schnuppern dürfen, rutschte aber vor den Ernstkämpfen aus dem Team. «Verschiedene Spieler, die sich mittlerweile etabliert haben, zeigten in der Vergangenheit, dass man sich mit guten Leistungen im Klub und in der U21 ein Aufgebot verdienen kann», so Petkovic. (zap/sda)

Unser Aufgebot für die Spiele gegen Irland und Gibraltar



Voici notre sélection pour les matches contre l'Irlande et Gibraltar



Ecco i nostri convocati per le partite contro l'Irlanda e Gibilterra



🎫 Achète ton billet pour le match à Sion sur https://t.co/bn2xFql5fQ ! pic.twitter.com/x58t0LG81Z — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 30, 2019

