Vergebener Penalty und verspielte Führung – Arsenals Vorsprung auf City wird immer kleiner

West Ham – Arsenal 2:2

Der Leader der Premier League lässt erneut Punkte liegen. Arsenal trennt sich wie in der Woche zuvor von Liverpool auch von West Ham mit einem 2:2-Unentschieden. Obwohl die «Gunners» bereits nach zehn Minuten und Toren von Gabriel Jesus sowie Martin Ödegaard 2:0 führten, schrumpft der Vorsprung auf Manchester City damit auf vier Punkte. Die «Citizens», die am Samstag 3:1 gegen Leicester City gewonnen hatten, haben ein Spiel weniger absolviert.

Besonders schmerzen dürfte Arsenal der verschossene Elfmeter von Bukayo Saka. Der englische Nationalspieler scheiterte in der 52. Minute beim Versuch, auf 3:1 zu stellen. Kurz darauf erzielte Jarrod Bowen den Ausgleich für die «Hammers». In der 33. Minute hatte es West Hams Said Benrahma besser gemacht als Saka und seinen Penalty souverän verwandelt. Für Granit Xhaka und Co. steht nun ein nervenaufreibendes Restprogramm bevor. Auch das zweite Spiel gegen den Konkurrenten im Titelkampf steht noch aus.

Ödegaard vollendet nach Vorarbeit von Gabriel Martinelli. Video: streamja

Der Ausgleich von Jarrod Bowen. Video: streamja

West Ham - Arsenal 2:2 (1:2).

Tore: 7. Jesus 0:1. 10. Ödegaard 0:2. 33. Benrahma 1:2. 55. Bowen 2:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 52. Saka (Arsenal) verschiesst Penalty.

Brest – Nice 1:0

Dem OGC Nice misslingt die Hauptprobe für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Basel. Auswärts gegen Brest verlieren die Südfranzosen 0:1. Der einzige Treffer der Partie fiel bereits in der 12. Minute. Nice, das im Vergleich zum Duell gegen Basel mehrere Änderungen in der Aufstellung vorgenommen hatte, fand darauf keine Antwort mehr.

Damit bleibt das Team von Trainer Didier Digard, bei dem der Schweizer Nationalspieler Jordan Lotomba noch immer verletzt fehlte, in der Meisterschaft seit dem 26. Februar ohne Sieg. Am Donnerstag steht in Nizza das Rückspiel des Conference-League-Viertelfinals gegen den FC Basel an. Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams 2:2 unentschieden.

