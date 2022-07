Ein Remis, das beiden Seiten wenig bringt – Italien und Island teilen die Punkte

In der 2. Runde der Gruppe D trennen sich Italien und Island mit 1:1. Die Isländerinnen gingen bereits in der 3. Minute durch Vilhjalmsdottir in Führung, nach einer Stunde konnte Bergamaschi für Italien ausgleichen. Die Italienerinnen verzeichneten zudem noch einen Pfostenschuss, aber auch Island wusste gute Möglichkeiten nicht zu nutzen.

Das Unentschieden hilft beiden Teams nicht wirklich weiter im Kampf um die Viertelfinals, auch wenn rechnerisch noch alles möglich ist. Italien holt sich nach der 1:5-Klatsche gegen Frankreich den ersten Punkt, Island nach dem Remis gegen Belgien (1:1) den zweiten.

Im Abendspiel trifft Favorit Frankreich auf Belgien.

Was für ein Einwurf, daraus resultiert die Führung für Island. Video: SRF

Johannsdottir verpasst das 2:0 für Island, im Gegenzug gelingt den Italienerinnen der Ausgleich. Video: SRF

(rst)