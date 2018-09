Sport

Fussball

8 Antworten zur Übernahme von Valladolid durch Ronaldo



Bild: EPA/EFE

8 Fragen und Antworten zur Übernahme von Real Valladolid durch Ronaldo (den Originalen)

Der ehemalige brasilianische Weltfussballer Ronaldo wird Hauptaktionär vom spanischen Verein Real Valladolid. Wir haben die 8 wichtigsten Fragen und Antworten zur Übernahme durch den zweifachen Weltmeister.

Welcher Ronaldo?

Der Alte Dicke Originale. Ronaldo Luís Nazário de Lima, wie der mittlerweile 42-Jährige mit vollem Namen heisst. Der Brasilianer wurde 1994 und 2002 Weltmeister und in den Jahren 1996, 1997 und 2002 Weltfussballer.

Welches Real?

Mit Real Madrid, Real Sociedad, Real Betis und Real Valladolid spielen vier «Reals» in der spanischen La Liga. Ronaldo übernimmt Real Valladolid, welches erst letzte Saison wieder in die oberste Liga aufgestiegen ist. Der grösste Erfolg des Klubs ist der Gewinn des spanischen Ligapokals 1984.

Bild: EPA/EFE

Welche Ambitionen hat Ronaldo?

«Wir wollen versuchen, so gross wie nur möglich zu werden.»

«Wir wollen wachsen und alles erreichen, was uns möglich ist. Ich verwende vier Worte, um unsere Vereinspolitik zu definieren: Wettbewerbsfähigkeit, Transparenz, Revolution und Soziale Kompetenz», so beschrieb Ronaldo seine Ziele bei der Vorstellung am Montag.

Bild: EPA/EFE

Welche Position nimmt Ronaldo ein?

Ronaldo hat 51 Prozent der Anteile am Klub und übernimmt als Vorstandsvorsitzender. Präsident bleibt aber vorerst Carlos Suarez, der dieses Amt seit 2001 ausführt.

Bild: EPA/EFE

Was erwartet der Präsident?

«Heute beginnt ein neues Zeitalter.»

Die Ziele sind hoch bei Real Valladolid. Man wolle in eine neue Dimension vorstossen, von der man nicht einmal zu träumen gewagt habe, hiess es von Präsident Carlos Suarez, der bezüglich Ronaldo ergänzte: «Er ist ein Idol, das einen Traum lebt.»

Hat Ronaldo zum ersten Mal Anteile an einem Verein?

Nein, Ronaldo hielt bereits Anteile am ehemaligen US-Profiklub Fort Lauderdale Strikers. Der brasilianischen Zeitung «Folha» sagte er kürzlich, dass er Interesse habe, einen Verein in England oder Spanien zu übernehmen: «Ich will etwas Innovatives machen. Ich denke, ich bin für diese Herausforderung bereit»

Bild: AP/AP

Warum Real Valladolid?

«Ich versichere euch, dass ihr in mir einen Liebhaber von Castilla-Leon (die Region in der Valladolid liegt), Valladolid und Real Valladolid habt», versicherte Ronaldo bei seiner Vorstellung. Der «Liebhaber» zahlte Medienberichten zufolge 30 Millionen Euro, um die Mehrheit der Aktien zu übernehmen.

Der Brasilianer spielte über fünf Jahre in Spanien, allerdings nicht in Valladolid sondern ein Jahr für den FC Barcelona und viereinhalb Jahre für Real Madrid.

Bild: EPA/EFE

Wie läuft es in der aktuellen Saison?

Unspektakulär. Noch kein Tor erzielte das Team von Trainer Sergio. Immerhin gab es gegen Numancia und Girona jeweils ein torloses Remis und gegen Barcelona eine knappe 0:1-Niederlage. Damit hat Valladolid momentan sowohl die schwächste Offensive als auch die beste Defensive der Liga.

«Ich bin davon überzeugt, dass es sehr schwer sein wird, gegen uns zu gewinnen, wenn wir als Einheit auftreten.»

Bild: EPA/EFE

Alle FIFA-Weltfussballer seit 1991

Abonniere unseren Daily Newsletter