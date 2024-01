Matchwinner Donat Rrudhani lässt sich nach seinem Treffer feiern. Bild: keystone

St. Gallen: Dank Aluminium, Akolo und Glücksbringer-Watkowiak zum Auswärtssieg



YB – GC

Die Young Boys gewinnen zum Auftakt in das neue Kalenderjahr gegen die Grasshoppers 1:0. Matchwinner beim wenig glanzvollen Erfolg des Meisters war neben Torschütze Donat Rrudhani Goalie David von Ballmoos. «GC hat gut verteidigt und wir hätten vielleicht etwas kreativer sein müssen», fand bei «Blue» der Berner Darian Males. «Hauptsache, wir haben gewonnen.»

YB festigte durch den Mini-Sieg die Tabellenführung und baute seine Serie der Ungeschlagenheit in der Super League vor heimischen Publikum auf 32 Spiele aus. Für GC war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Punkten aus drei Spielen.

GC-Abels wird von Niasse bedrängt. Bild: keystone

Der eingewechselte Rrudhani erlöste die Berner mit seinem ersten Saisontor in der 73. Minute. Nach einem Angriff über die rechte Seite legte Lewin Blum den Ball auf den 24-jährigen Mittelfeldspieler ab, der mit einem Schlenzer Justin Hammel im Tor der Grasshoppers keine Abwehrchance liess. «Es freut mich sehr, dass ich mein erstes Super-League-Tor hier im Wankdorf schiessen konnte, ich musste lange darauf warten», sagte Rrudhani. «Ich konnte die Chance nutzen, die sich mir mit dem Einsatz bot, weil derzeit einige Spieler abwesend sind.»

Torhüter im Mittelpunkt

Zuvor hatten beide Mannschaften Chancen auf den Führungstreffer. Während YB vor allem durch Weitschüsse gefährlich wurde, setzten die Gäste aus einer kompakten Defensive heraus immer wieder Nadelstiche. Mehrmals musste der von Raphael Wicky wieder zur Nummer 1 erkorene David von Ballmoos retten. In der ersten Halbzeit scheiterte Francis Momoh mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Nach dem Seitenwechsel kam Filipe de Carvalho im Eins-gegen-Eins nicht am Berner Goalie vorbei.

Auf der anderen Seite hielt Hammel GC lange im Spiel. Besonders bei der Doppelchance der Berner nach einer guten Stunde Spielzeit zeigte der 23-Jährige sein Können. Erst rettete er gegen Jean-Pierre Nsame, dann liess er auch den Nachschuss von Darian Males nicht passieren. In der Nachspielzeit rettete er zudem gegen Torschütze Rrudhani.

«Es war eine herzhafte Leistung», lobte GC-Trainer Bruno Berner bei «Blue» seine Mannen. «Wir haben taktisch ganz viel richtig gemacht und müssten nach der Pause in Führung gehen. Nach dem Rückstand liess YB nicht mehr viel anbrennen.» Die Leistung lasse für die künftigen Spiele auf mehr hoffen, blickte Berner bereits nach vorne.

Gefühlt ein Geisterspiel bei frostigen Temperaturen

In der ersten Halbzeit glich das Spiel der Stimmung auf den Rängen. Die Heimkurve im Wankdorf blieb aufgrund von Sachbeschädigungen durch YB-Fans in Zürich leer. Als Protest auf die Kollektivstrafe blieben die Anhänger der Grasshoppers der ersten Halbzeit ebenfalls fern.

Die Young Boys mussten ohne ihre Anhänger im Fan-Block auskommen. Bild: keystone

Nach der Pause waren die GC-Fans da. Bild: keystone

«Es war ein spezielles Spiel mit den äusseren Bedingungen und dem, was auf den Tribünen los war. Umso schöner, dass wir gewinnen konnten», sagte YB-Torhüter von Ballmoos.

Young Boys - Grasshoppers 1:0 (0:0)

22'589 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tor: 73. Rrudhani (Blum) 1:0.

Young Boys: von Ballmoos; Blum, Amenda, Benito, Persson; Niasse (63. Rrudhani); Males (91. Lustenberger), Lauper, Ugrinic; Nsame, Ganvoula (63. Joël Monteiro).

Grasshoppers: Hammel; Abels (69. Bollati), Paskotsi, Laws, Hoxha (84. Ndicka); de Carvalho (69. Schürpf), Abrashi (46. Meyer), Seko, Momoh; Fink (61. Babunski), Morandi.

Bemerkungen: Verwarnungen: 25. Morandi, 65. Hammel, 92. Seko.

Lausanne – St.Gallen

St. Gallen gewinnt in der 19. Runde auswärts bei Lausanne-Sport 1:0. Für die Ostschweizer ist es erst der zweite Sieg in dieser Saison in der Fremde, für Lausanne die erste Heimniederlage nach sechs Partien.

Den goldenen Treffer für die Gäste erzielte Chadrac Akolo bereits in der 14. Minute, nachdem er in der Startphase bereits den Pfosten getroffen hatte. Nach schöner Vorarbeit von Mattia Zanotti und Willem Geubbels köpfte der Stürmer aus der Demokratischen Republik Kongo den Ball aus kurzer Distanz ein. Für Akolo war es bereits der achte Saisontreffer.

Der zweite St. Galler Sieg im zehnten Auswärtsspiel der Saison stand lange auf der Kippe. Die Ostschweizer konnten ihre raren Chancen nicht zur Siegsicherung nutzen. Auf der anderen Seite drückte Lausanne-Sport auf den Ausgleich, scheiterte aber dreimal am Aluminium oder denn am St. Galler Goalie Lukas Watkowiak, der den mit Ghana am Afrika-Cup weilenden Lawrence Ati Zigi vertrat.

St. Gallen ist YB noch auf den Fersen

Für den 27-jährigen Deutschen war es der erste Einsatz in der Super League in dieser Saison. Seinen grossen Moment hatte er kurz nach dem Führungstreffer, als er gegen Kaly Sène ganz stark rettete.

Watkowiak entwickelt sich zu so etwas wie dem Glücksbringer für die Ostschweizer. Insgesamt sechs Mal stand er für St. Gallen in der Super League zwischen den Pfosten, nie verlor das Team von Trainer Peter Zeidler (fünf Siege, ein Unentschieden).

Dank den drei Punkten bleibt St. Gallen den Young Boys zumindest halbwegs auf den Fersen. Die Ostschweizer haben als erster Verfolger des Meisters fünf Punkte weniger auf dem Konto. (sda)

Lukas Watkowiak kann sich freuen: Sein FC St. Gallen gewinnt zum zweiten Mal in Lausanne. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Lausanne-Sport - St. Gallen 0:1 (0:1)

2167 Zuschauer.

SR Cibelli. - Tor: 14. Akolo (Geubbels) 0:1.

Lausanne-Sport: Letica; Giger (46. Roche), Dussenne, Szalai, Poaty; Ilie (76. Coyle), Bernede, Custodio, Kalu; Sène (86. Schwizer), Labeau.

St. Gallen: Watkowiak; Zanotti, Stanic, Vallci, Okoroji; Quintillà; Görtler (86. Stevanovic), Toma (86. Diaby), Witzig (63. Mambimbi); Akolo (74. Schubert), Geubbels (63. Schmidt).

Bemerkungen: Verwarnungen: 55. Stanic, 62. Ilie, 63. Custodio, 91. Schubert, 91. Dussenne, 92. Diaby. (sda)