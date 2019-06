Sport

Fussball

U20-WM: Italien scheitert im Halbfinal wegen VAR an der Ukraine



U20-WM, Halbfinal Ukraine – Italien 1:0 (0:0 Ecuador – Südkorea, 20.30 Uhr

Bild: AP/AP

Italien jubelt im WM-Halbfinal über Ausgleich in der Nachspielzeit – doch das VAR nix

Was für ein Drama an der U20-WM! Im Halbfinal trifft Italien auf den Aussenseiter aus der Ukraine. Es ist ein Spiel auf tiefem Niveau und die Südeuropäer geraten in der 65. Minute durch einen Treffer von Sergiy Buletsa in Rückstand.

Erst nach diesem Gegentreffer scheint Italien so richtig geweckt. Sie drücken auf den Ausgleich, was durch den Umstand erleichtert wird, dass der ukrainische Verteidiger Denys Popov in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Platz fliegt.

Doch es dauert bis in die 92. Minute, bis Italien sich endlich freuen darf. Gianluca Scamacca nimmt den Ball auf der Höhe des Elfmeterpunkts an und haut ihn dann herrlich ins hohe Eck. Doch der Jubel bleibt den «Azzurri» im Halse stecken, denn es meldet sich der Videoschiedsrichter.

Tatsächlich geht Valeriy Bondar, der Captain der Ukraine, direkt vor dem Treffer im eigenen Strafraum zu Boden. Die Wiederholung zeigt: Der Torschütze trifft seinen Gegner mit dem Arm im Gesicht, der Kontakt scheint allerdings nicht besonders stark. Dennoch wird das Tor annulliert. Italien verliert und die Ukraine steht im WM-Final!

Die Italiener regen sich darüber auf, dass der VAR hier ihrer Meinung nach gar nicht eingreifen dürfe, weil es keine klare Fehlentscheidung sei. Wir finden, es ist ein schwieriger Entscheid und überlassen deshalb euch Usern das letzte Wort.

Was denkst du? Umfrage Darf hier der VAR eingreifen? Ja, das war ein Foul. Alles richtig entschieden.

Nein, das ist KEIN klarer Fehlentscheid.

Ich weiss es nicht.

Abstimmen 32 Ja, das war ein Foul. Alles richtig entschieden. 19%

Nein, das ist KEIN klarer Fehlentscheid. 50%

Ich weiss es nicht. 25%

(abu)

