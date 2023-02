Letztmals hatte Messi die begehrte Trophäe vor drei Jahren entgegen nehmen können. Er trat die Nachfolge von Robert Lewandowski an. Der Pole, der im vergangenen Sommer von Bayern München zum FC Barcelona wechselte, hatte die Wahl in den vergangenen zwei Jahren für sich entschieden. Messis Sieg war erwartet worden. Er war schon im Dezember nach dem Titelgewinn mit Argentinien als bester Spieler der Weltmeisterschaft in Katar ausgezeichnet worden.

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

Lage in Bachmut wird immer komplizierter + US-Finanzministerin Yellen überraschend in Kiew

Dank Frydeks frechem Freistoss – Luzern stürzt GC weiter in die Krise

Luzern ist 2023 auch nach sechs Spielen in der Meisterschaft ungeschlagen. Die Zentralschweizer gewinnen zu Hause gegen die Grasshoppers dank eines Freistosses von Martin Frydek 1:0 und feiern den zweiten Sieg nach dem Jahreswechsel.

So frostig die Temperaturen sich unter dem Windeinfluss in der Swissporarena anfühlten, so zäh verlief die Partie insbesondere in der ersten Halbzeit. Dass eine Standardsituation das Spiel entschied, passte ins Bild – ebenso wie der Sieger nicht GC hiess, obwohl die Zürcher in der ersten Halbzeit die besseren Chancen hatten. Martin Frydek, der schon am letzten Wochenende beim 2:2 gegen St. Gallen getroffen hatte, versenkte eine Viertelstunde vor Schluss einen Freistoss aus 17 Metern mit einem platzierten Flachschuss im Tor.