Schwedinnen in letzter Sekunde im Glück

Schweden kann an der Frauen-WM in der Gruppe G einen Fehlstart gerade noch verhindern. Gegen den Aussenseiter Südafrika gewinnt der WM-Dritte von 2019 dank einem späten Treffer 2:1.

Mit dem Titelverteidiger YB als grossem Favoriten beginnt am Samstag die neue Saison der Super League. Neu sind zwölf Teams dabei, neu ist der Modus – und neu in der Liga sind diese Akteure.

Der Pole überzeugte in der Vorbereitung, in den Tests gegen Hertha BSC und Dynamo Kiew schoss er drei Tore. Die Young Boys bezahlten 1,4 Millionen Euro für Lakomy, der erstmals ausserhalb Polens spielt. Trainer Raphael Wicky dürfte auf ihn setzen, obwohl die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld der Berner in Person von Christian Fassnacht, Darian Males, Kastriot Imeri oder Filip Ugrinic gross ist. Lakomy gilt als Ersatz für Fabian Rieder, der noch in Bern ist, aber in den nächsten Wochen wohl ins Ausland wechselt.