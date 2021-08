Sport

Arsenal verliert auch gegen Chelsea +++ Bayern schlagen Köln



Arsenal verliert auch gegen Chelsea +++ Bayern mit Spektakelsieg gegen Köln

Bundesliga

Bayern – Köln 3:2

Bayern München bleibt an Leader Wolfsburg dran, brauchte gegen Köln aber Nerven, um den Sieg ins Trockene zu bringen. Nach Toren von Robert Lewandwoski und Serge Gnabry sahen die Münchner schon wie die sicheren Sieger aus, doch ein Doppelschlag von Anthony Modeste und Mark Uth innert zwei Minuten brachte die Spannung zurück. Am Ende war es erneut Gnabry, der mit seinem zweiten Tor dem Meister den Sieg sicherte.

Bayern München - Köln 3:2. (0:0)

20'000 Zuschauer.

Tore: 50. Lewandowski 1:0. 59. Gnabry 2:0. 60. Modeste 2:1. 62. Uth 2:2. 71. Gnabry 3:2.

Hoffenheim – Union Berlin 2:2

Nachdem die von Urs Fischer trainierte Union unter der Woche im Europacup einen 4:0-Erfolg verbucht und Hoffenheim die Meisterschaft mit demselben Resultat in Augsburg eröffnet hatte, bekamen die Fans der beiden Teams auch im Direktduell vier Tore serviert. Die beiden Mannschaften lebten ihren offensiven Charakter der letzten Tage vor allem in der ersten Halbzeit aus.

In der 10. Minute eröffnete der Gast aus der deutschen Hauptstadt durch Niko Giesselmann den Torriegen. Der 29-jährige Defensivspieler erbte den Abpraller zum 1:0 nach eigenem Kopfball. Praktisch mit dem Gegenstoss glich Hoffenheim durch Kevin Akpoguma aus, ehe das Heimteam die Partie nach einer halben Stunde zwischenzeitlich drehen konnte.

Die zweite Halbzeit, die in der 47. Minute mit dem 2:2 durch den Nigerianer Taiwo Awoniyi ebenfalls vielversprechend begann, hielt gemessen am Unterhaltungswert nicht mit den ersten 45 Minuten mit. Leben können die beiden in dieser Saison noch ungeschlagenen Bundesligisten mit dem 2:2 aber allemal.

Hoffenheim - Union Berlin 2:2 (2:1)

8014 Zuschauer.

Tore: 10. Giesselmann 0:1. 14. Akpoguma 1:1. 30. Bruun Larsen 2:1. 47. Awoniyi 2:2.

Bemerkungen: 94. Gelb-Rote Karte gegen Friedrich (Union/Foul).

Tabelle:

Premier League

Southampton – Manchester United 1:1

Manchester United gibt bereits am zweiten Spieltag der Premier League unerwartet Punkte ab. Bei Southampton kommt die United nicht über ein 1:1 hinaus.

Das Team von Ole Gunnar Solskjaer machte auf dem Weg zum Punkt in Southampton zwar einen Rückstand wett, fand in der Folge trotz klarer Überlegenheit den Siegtreffer aber nicht. Southampton war nach einer halben Stunde und einem Ballgewinn in der gegnerischen Platzhälfte 1:0 in Führung gegangen. Fred fälschte einen Abschuss von Che Adams ins eigene Tor ab.

Die Antwort des Gastes aus Manchester kam zehn Minuten nach der Pause durch Mason Greenwood, der nach sehenswerter Vorarbeit von Paul Pogba ausglich.

Southampton - Manchester United 1:1 (1:0)

Tore: 30. Fred (Eigentor) 1:0. 55. Greenwood 1:1.

Wolverhampton – Tottenham 0:1

In der Liga weiterhin makellos unterwegs ist Nuno Espirito Santo mit Tottenham Hotspur. Der 47-jährige Trainer der Spurs feierte dank einem Penaltytor von Dele Alli in der 9. Minute einen 1:0-Erfolg gegen seinen Ex-Klub Wolverhampton. Einen warmen Einstand erhielt Tottenhams Starstürmer Harry Kane bei seiner Einwechslung in der 72. Minute. Die Fans der Spurs sangen «He is one of our own» («Er ist einer von uns»), als Kane den Platz betrat. Der Stürmer wird mit einem Wechsel zum englischen Meister Manchester City in Verbindung gebracht.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 0:1 (0:1)

Tor: 9. Ali (Foulpenalty) 0:1.

Arsenal – Chelsea 0:2

Zweites Spiel der Premier-League-Saison, zweite Niederlage für Arsenal und Granit Xhaka. Die Gunners kassierten wie schon vor einer Woche gegen Aufsteiger Brentford gegen Chelsea eine 0:2-Niederlage. Für die Tore bei Chelsea sorgten Neuzugang Romelu Lukaku und Reece James.

Arsenal - Chelsea 0:2 (0:2)

Tore: 15. Lukaku 0:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka. 77. Leno (Arsenal) lenkt Kopfball von Lukaku an die Latte (abu/sda)

Tabelle:

