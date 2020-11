Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern München lässt gegen Werder Bremen Punkte liegen



Bayern lässt gegen Werder Punkte liegen – Chancentod Embolo kostet Gladbach den Sieg

Bayern – Bremen 1:1

Bayern München lässt zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegen. Gegen Werder Bremen kommt der Champions-League-Sieger zuhause nicht über ein 1:1-Unentschieden heraus. Kurz vor der Pause bringt Maximilian Eggestein die Gäste nicht unverdient in Führung. Nach der Pause kommen die Bayern durch Kingsley Coman zwar bald zum Ausgleich, zum Sieg reicht es dem Team von Hansi Flick aber nicht mehr. Die grösste Chance hat kurz vor Schluss gar Werder-Stürmer Josh Sargent auf dem Fuss, doch Manuel Neuer rettet mal wieder mirakulös.

Nach 19 verlorenen Ligaspielen gegen die Bayern in Folge konnten die Bremer erstmals wieder punkten und sind in der Liga seit nunmehr sieben Spieltagen ungeschlagen. Die Bayern bleiben trotz des Remis vorerst Leader.

Gladbach – Augsburg 1:1

Borussia Mönchengladbach verspielt gegen Augsburg fahrlässig drei Punkte. Die «Fohlen» mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo in der Startformation führen dank eines frühen Treffers von Florian Neuhaus lange mit 1:0 und dürfen ab der 66. Minute und der Gelb-Roten Karte gegen Augsburgs Raphael Framberger gar in Überzahl agieren. Doch am Ende reicht es wegen eines späten Gegentors durch Daniel Caligiuri nur zu einem 1:1-Unentschieden. Zuvor hatte Gladbach mehrfach die Chance, den Sack zuzumachen. Doch allein Breel Embolo vergab drei 100-prozentige Chancen.

Schalke – Wolfsburg 0:2

Schalke bleibt in der Bundesliga zum 24. Mal in Serie sieglos. Nach zuletzt zwei Unentschieden in Serie verlieren die «Köngisblauen» gegen Wolfsburg diskussionslos 0:2. Wout Weghorst bringt die Gäste nach einem Eckball schon in der 4. Minute per Kopf mit 1:0 in Front. Den zweiten Treffer für die «Wölfe» bereitet der erneut stark Renato Steffen mit einer überlegten Hereingabe vom linken Flügel mustergültig vor. Auch Admir Mehmedi spielt von Beginn an, Kevin Mbabu dagegen sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Hoffenheim – Stuttgart 3:3

In einer offensiv geführten Partie haben Hoffenheim und Stuttgart sich die Punkte geteilt. In der ersten Hälfte waren die Stuttgarter das bessere Team, und hätten gut und gerne mit zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen können. Nach dem Wechsel verdiente Hoffenheim sich den Punkt und stand gar kurz vor dem Sieg. Doch Stuttgarts Marc-Oliver Kempf traf in der Nachspielzeit noch zum gerechten 3:3-Unentschieden.

Bielefeld – Leverkusen 1:2

Trotz eines haarsträubenden Eigentors von Torhüter Lukas Hradecky siegt Bayer Leverkusen bei Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 2:1 und hält damit den Anschluss zur Spitze. Das späte Siegtor erzielt Ex-FCB-Verteidiger Aleksandar Dragovic kurz vor Schluss. Leon Bailey hat die «Werkself» mit dem 1:0 in der ersten Halbzeit auf Kurs gebracht. Doch Keeper Hradecky besorgt kurz nach der Pause mit einem Eigentor den für Bielefeld glücklichen Ausgleich. Nach einem Rückpass trifft der Bayer-Torhüter den Ball nicht richtig und sein Streifschuss landet im eigenen Tor. Bielefeld hatte zuvor nicht einmal aufs Bayer-Tor geschossen.

Die Tabelle:

