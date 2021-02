Sport

Fussball

Bundesliga: Remis zwischen Union und Hoffenheim



Bild: keystone

Union punktet auch gegen Hoffenheim und bleibt so nahe an den europäischen Plätzen

Union – Hoffenheim 1:1

Urs Fischer, der einzige in der Bundesliga verbliebene Schweizer Trainer, kommt in der 23. Runde mit Union Berlin zu einem 1:1 gegen Hoffenheim.

Die Berliner mussten froh sein, die Alte Försterei nicht als Verlierer zu verlassen. Zwar ging das Heimteam bereits in der 9. Minute durch einen verwandelten Foulpenalty von Max Kruse in Führung, danach waren die Gäste aus Sinsheim aber das besser Team.

Der Ausgleich nach knapp einer halben Stunde – Unions Verteidiger Nico Schlotterbeck lenkte den Ball ins eigene Tor – war verdient. Und in der Schlussphase stand Hoffenheim dem Sieg näher. Der herrlich herausgespielte Treffer von Pavel Kaderabek in der 82. Minute wurde vom VAR wegen einer minimalen Offsideposition eines am Angriff beteiligten Spielers aberkannt.

Union Berlin - Hoffenheim 1:1 (1:1)

Tore: 9. Kruse (Foulpenalty) 1:0. 29. Schlotterbeck (Eigentor) 1:1. (abu/sda)

Die Tabelle

