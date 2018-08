Sport

Fussball

Ronaldo bleibt auch im zweiten Spiel bei Juve ohne Tor



Serie A, 2. Runde Juventus - Lazio 2:0 (1:0)

Bild: AP/AP

Wie verhext: Weil Ronaldo den Ball selbst hier nicht reinmacht, bleibt er bei Juve torlos

Juventus gewinnt seine Partie gegen Lazio Rom am Samstagabend mit 2:0. Ohne Torerfolg blieb dabei wie schon beim 3:2-Startsieg gegen Chievo Verona Cristiano Ronaldo.

Dabei hatte der Superstar schon die eine ohne andere gute Möglichkeit, derzeit will dem Portugiesen im Abschluss aber noch nicht viel gelingen. Seine bisher grösste Chance endlich im Juve-Dress zu treffen, bot sich Ronaldo gegen Lazio in der 75. Spielminute. Nach einem Querpass von Cancelo lenkte Torhüter Strakosha den Ball gerade noch so ab, dass ihn Ronaldo nicht mehr kontrollieren konnte. Im Anschluss traf immerhin Mandzukic zum 2:0, was Ronaldo etwas verzweifelt aber lächelnd zur Kenntnis nahm.

Ronaldo hätte sich bereits zuvor ein Tor verdient. Doch Lazio-Goalie Strakosha hatte etwas gegen Ronaldos Premieren-Tor und parierte seinen Distanzschuss überragend.

Keine Chance hatte selbst Strakosha beim 1:0-Treffen von Miralem Pjanic, der den Ball mit perfekter Schusstechnik aus 20 Metern ins Netz hämmerte. (zap)

Das Telegramm

Juventus Turin - Lazio Rom 2:0 (1:0)

Tore: 30. Pjanic 1:0. 75. Mandzukic 2:0.

