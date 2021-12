Kimmich schreibt: «Ich freue mich, dass meine coronabedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren. Ich werde daher ein Aufbautraining absolvieren und kann es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein.»

Obwohl seine Infektion milde und praktisch symptomfrei verlief, und er erst gerade die häusliche Isolation von 14 Tagen beenden durfte, dauert es noch eine Weile bis zu seinem Comeback. Der Grund: Nach der Infektion wurden beim deutschen Nationalspieler Wassereinlagerungen in der Lunge festgestellt .

Sein Impfstatus sorgte bei ihm und den Bayern für allerlei Ungemach. So durfte Kimmich bei einem Auswärtsspiel in Augsburg nicht ins Teamhotel, weil dort aufgrund von 2G-Regeln nur geimpfte oder genesene Personen zugelassen waren. Rund einen Monat nachdem seine Äusserungen zur Impfung öffentlich geworden war, steckte sich Kimmich selbst mit dem Coronavirus an.

Ungeimpfter Kimmich hat nach Corona-Infektion Wasser in der Lunge und fällt aus

