Turins Held des Abends: Angel Di Maria traf in Nantes dreifach.

Di Maria schiesst Juventus in den Achtelfinal – Embolo mit Monaco trotz Tor raus

Monaco – Leverkusen

Wie schon im Hinspiel bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern der Partie zwischen Monaco und Leverkusen auch im Fürstentum ein grosses Spektakel. Dem Bundesligisten gelang es im Rückspiel, die 2:3-Hypothek noch gutzumachen und sich für den Achtelfinal zu qualifizieren. Wegen Breel Embolo musste Leverkusen aber noch einmal zittern. Sechs Minuten nach seiner Einwechslung rettete der 26-jährige Stürmer Monaco mit seinem Tor zum 2:3 in der 84. Minute in die Verlängerung.

In den 30 Zusatzminuten fielen keine Tore, weshalb das Penaltyschiessen entscheiden musste. Auch dort traf Embolo, aber weil sein Mitspieler Eliot Matazo zuvor an der Latte gescheitert war und alle Leverkusener souverän blieben, schied Monaco auf dramatische Art und Weise aus.

An ihm lag es nicht: Breel Embolo jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Monaco - Leverkusen 2:3 (1:2); 3:5 i.P.

SR Hernandez (ESP).

Tore: 13. Wirz 0:1. 19. Ben Yedder (Penalty) 1:1. 21. Palacios 1:2. 58. Adli 1:3. 84. Embolo 2:3.

Bemerkungen: Monaco mit Embolo (78.).

Nantes – Juventus 0:3

Juventus qualifiziert sich ebenfalls für den Europa-League-Achtelfinal. Der italienische Champions-League-Absteiger siegt in Nantes 3:0, nachdem er sich im Hinspiel noch überraschend schwergetan hatte und nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen war. Die Tore erzielte alle Angel Di Maria, zwei davon bis zur 20. Minute. Nantes machte sich das Leben durch einen Platzverweis gegen Nicolas Pallois in der 18. Minute selbst schwer. Di Maria verwandelte den Penalty in Folge des Handspiels von Pallois souverän zum 2:0 und setzte in der 78. Minute auch noch den Schlusspunkt.

Die Highlights der Partie mit allen Toren von Angel Di Maria. Video: YouTube/blue Sport

Nantes - Juventus Turin 0:3 (0:2).

SR Sanchez (ESP).

Tore: 5. Di Maria 0:1. 20. Di Maria 0:2. 78. Di Maria 0:3.

Bemerkungen: 18. Rote Karte gegen Pallois (Nantes).

PSV – Sevilla 2:0

Die Niederländer gingen mit einer ordentlichen Hypothek ins Rückspiel. 0:3 unterlagen sie in Sevilla. Diese konnte PSV Eindhoven nicht mehr einholen. Zwar traf das Team von Ruud van Nistelrooy dreimal, jedoch wurde ein Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. So blieb es bei den Treffern von Luuk de Jong (77. Minute) und Fabio Silva (94.). Trotz der 0:2-Niederlage steht Sevilla damit im Achtelfinal der Europa League.

