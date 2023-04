Beim Mainzer Ausgleich zum 1:1 sieht Bayern-Goalie erneut nicht sehr gut aus. Bild: www.imago-images.de

Sommer patzt erneut – Bayern verlieren gegen Mainz nach Führung

Bayern München findet nicht aus dem Tief heraus. Beim Auswärtsspiel gegen Mainz verlieren die Münchner nach Führung 1:3. Yann Sommer sieht beim ersten Gegentreffer mal wieder nicht allzu gut aus.

Mainz – Bayern 3:1

Die Kritik am Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer dürfte in den nächsten Tagen noch einmal lauter werden. Denn beim Ausgleich der Mainzer machte der 34-Jährige keine gute Figur: Der Aufsezter aus kurzer Distanz in der 65. Minute schien haltbar, doch Sommer liess den Ball nach vorne abprallen, wo Ludovic Ajorque lauerte und per Kopf das 1:1 erzielte.

Acht Minuten später war der Schweizer Nati-Goalie chancenlos. Karim Onisiwo setzte sich im Strafraum durch und passte auf den völlig freistehenden Leandro Barreiro, der per Innenpfosten zur erstmaligen Führung des Heimteams traf. Schliesslich machte Aaron Martin Caricol, der seinen 26. Geburtstag feierte, mit dem dritten Treffer innert 14 Minuten den Heimsieg klar.

Nach der vierten Niederlage muss Bayern auf Schützenhilfe hoffen, um an der Spitze der Bundesliga zu bleiben. Verfolger Borussia Dortmund trifft im Abendspiele auf Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr).

Derweil dürfen sich die seit zehn Spielen ungeschlagenen Mainzer, bei denen Silvan Widmer die Captainbinde trug und Edimilson Fernandes bis in der 83. Minute auf dem Platz stand, dank der starken Rückrunde Hoffnungen auf einen Europacup-Platz machen.

Hoffenheim – Köln 1:3

Ausgerechnet gegen ihren bisherigen Lieblingsgegner hat die TSG Hoffenheim die Vorentscheidung im Abstiegskampf verpasst. Die Kraichgauer verloren gegen den starken 1. FC Köln mit 1:3 und müssen wieder um den Klassenerhalt bangen.

Florian Kainz per Handelfmeter, Davie Selke und Jan Thielmann trafen für die Kölner, die nach 13 Ligaspielen ohne Sieg erstmals seit April 2015 wieder gegen Hoffenheim gewinnen konnten. Kasper Dolberg erzielte in der Nachspielzeit noch das Ehrentor für die Gastgeber.

Durch den «Dreier» baute der FC seinen Vorsprung auf Hoffenheim auf sechs Punkte aus. Nach dem starken Zwischenspurt mit 10 Punkten aus vier Partien kassierte die TSG dagegen einen herben Dämpfer.

Bochum – Wolfsburg 1:5

Auch dem VfL Bochum droht im Abstiegskampf die Luft auszugehen. Die Westfalen kassierten gegen den VfL Wolfsburg eine 1:5-Klatsche und stecken nach vier Spielen in Folge ohne Sieg wieder tief im Abstiegssumpf. In der entscheidenden Saisonphase ist Bochum die Heimstärke abhandengekommen: Nach zwischenzeitlich fünf Siegen in Folge hat der VfL vier der letzten fünf Partien im Ruhrstadion verloren.

Die effizient konternden Wolfsburger dürfen dagegen wieder von Europa träumen. Nach nur einer Niederlage in den letzten acht Spielen ist der sechste Tabellenplatz wieder ganz nahe. Mattias Svanberg mit einem Doppelpack, Jakub Kaminski, Patrick Wimmer und Luca Waldschmidt per Nachchuss nach verschossenem Foulelfmeter von Jonas Wind erzielten die Tore für die Niedersachsen, die ihren ersten Auswärtssieg in Bochum seit 2006 feierten.

Hertha – Bremen 2:4

