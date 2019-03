Captain Tschantré bleibt bei Biel +++ 2 EVZ-Academy-Spieler in die National League

Die Klubs der National League haben bereits erstmals an ihren Kadern für die Saison 2019/20 gefeilt. Aber wer wechselt wohin? Wir haben die aktuellsten Transfers und eine Übersicht sämtlicher Klubs.

Wenige Tage vor dem Playoff-Start gegen Ambri-Piotta konnte der EHC Biel die Vertragsverlängerung seines Captains vermelden. Mathieu Tschantré ist neu bis Ende der kommenden Saison an die Seeländer gebunden. Der 34-jährige Stürmer bestritt seine ganze bisherige Karriere beim EHC Biel. In der Saison 2000/2001 gab er sein Debüt für die 1. Mannschaft und ist seit dem Wiederaufstieg in die National League 2008 Captain. In dieser Saison gelangen ihm in 47 Partien 13 Skorerpunkt (6 Tore). (abu/sda)

