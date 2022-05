Die Werder-Spieler bejubeln Marco Friedls Tor zum 1:0. Mit Schnuller freut sich Mitchell Weiser. Bild: keystone

Bremen vor Rückkehr in die Bundesliga +++ Atalanta siegt bei Spezia

Erzgebirge Aue – Werder Bremen 0:3

Nach Schalke 04 steht auch Werder Bremen vor der Rückkehr in die Bundesliga. Die Norddeutschen setzten sich in der zweitletzten Runde der 2. Bundesliga bei Erzgebirge Aue 3:0 durch und brauchen am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg noch einen Punkt, um nach nur einer Saison wieder ins Oberhaus zurückzukehren. Auf Rang 3, der zur Teilnahme an der Barrage berechtigt, liegt der Hamburger SV vor dem punktgleichen Darmstadt.

Spezia – Atalanta 1:3

Luis Muriel schiesst Atalanta nach 16 Minuten in Führung. Video: streamja

Verde gleicht nach einer halben Stunde aus für das Heimteam. Video: streamja

Mehdi Demiral bringt Atalanta wieder in Führung (74.) Video: streamja

Mario Pasalic macht kurz vor Schluss den Deckel drauf. Video: streamja

Spezia - Atalanta Bergamo 1:3 (1:1)

Tore: 16. Muriel 0:1. 30. Verde 1:1. 73. Djimsiti 1:2. 87. Pasalic 1:3.

Bemerkung: Atalanta Bergamo bis 59. mit Freuler.

