ManUnited verspielt 3:1-Führung gegen Galatasaray – nun droht das Vorrunden-Aus

Gruppe A

Galatasaray – Manchester United 3:3

Manchester United hätte dringend einen Sieg gebraucht in Istanbul, doch die «Red Devils» kommen in Istanbul nicht über ein Unentschieden hinaus. Dabei war das Team von Erik ten Hag so gut gestartet, bereits nach 18 Minuten führte es dank Alejandro Garnacho und einem Traumtor von Bruno Fernandes 2:0.

Doch Galatasaray liess nicht locker, schon zuvor waren die Gastgeber zu guten Chancen gekommen, in der 29. Minute gelang Hakim Ziyech dann per Freistoss der Anschlusstreffer. United-Goalie André Onana sah schon hier nicht gut aus. Bei einem weiteren Freistoss des marokkanischen Nationalspielers in Diensten von Galatasaray patzte Onana jedoch erneut. Der Fehler des Kameruners führte in der 62. Minute zum 2:3 aus Sicht der Türken, wenige Minuten zuvor hatte Scott McTominay ManUnited etwas Luft verschafft.

Doch der englische Rekordmeister schaffte es nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. In der 71. Minute bezwang Kerem Akturkoglu Onana mit einem platzierten Distanzschuss und sorgte für das 3:3. Dabei blieb es trotz guter Chancen für die Gäste aus Manchester. So hat United den Verbleib in der Champions League nicht mehr selbst in der Hand – am letzten Spieltag trifft es auf den FC Bayern, Galatasaray reist nach Kopenhagen.

Galatasaray Istanbul - Manchester United 3:3 (1:2).

SR Sanchez Martinez (ESP).

Tore: 11. Garnacho 0:1. 18. Bruno Fernandes 0:2. 29. Ziyech 1:2. 55. McTominay 1:3. 62. Ziyech 2:3. 71. Aktürkoglu 3:3.

Gruppe B

FC Sevilla – PSV Eindhoven 2:3

Bittere Pille für Djibril Sow und den FC Sevilla. Anstelle von fünf Punkten und dem zweiten Platz stehen die Spanier auch vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase mit zwei Zählern auf dem letzten Platz der Gruppe B. Somit kann Sevilla nur noch auf den Europa-League-Platz hoffen. Dabei hatte das Team von Trainer Diego Alonso lange geführt. Sergio Ramos und Youssef En Nesyri hatten für die beiden Tore gesorgt, ein Treffer von Sow wurde aufgrund eines Handspiels aberkannt.

Nach einer guten Stunde holte Lucas Ocampos jedoch innert drei Minuten zweimal Gelb und kostete seiner Mannschaft damit den Sieg. Schon kurz darauf verkürzte PSV Eindhoven durch Ismael Saibari, bevor ein Eigentor von Nemanja Gudelj den Ausgleich bedeutete. In der Nachspielzeit traf Joker Ricardo Pepi dann zum Sieg für die niederländischen Gäste. So bleibt Sevilla nur ein schwacher Trost: Das 1:0 von Ramos war das 10'000. Tor in der Königsklasse, die 1992 eingeführt wurde.

Djibril Sow und der FC Sevilla sind aus der Champions League ausgeschieden. Bild: keystone

