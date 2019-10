Sport

Premier League: Tottenham verliert Spiel und Hugo Lloris nach Horror-Unfall



Tottenham lässt sich auch von Brighton vorführen – und verliert Lloris nach Horror-Unfall

Brighton – Tottenham 3:0

Nach der 2:7-Niederlage in der Champions League gegen Bayern München setzte sich eine Horror-Woche der Tottenham Hotspur in der Liga fort. Zu Gast bei Brighton & Hove Albion verlor das Team von Mauricio Pochettino zuerst Goalie Hugo Lloris, später das Spiel mit 0:3.

Lloris' Teamkollegen fanden nach dem frühen Schockmoment nicht mehr in die Partie zurück. Der irische Nachwuchs-Internationale Aaron Connolly sorgte bei seinem ersten Premier-League-Spiel von Anfang an mit einer Doublette (32./65.) für das letztlich klare Verdickt. Bei den Spurs dürfte nach dem vierten sieglosen Spiel aus den letzten fünf Partien die Diskussionen um Trainer Pochettino derweil nicht abreissen. Erst im Mai hatte der 46-jährige Argentinier seinen Vertrag in London bis 2023 verlängert, nun steht er mit Tottenham in seiner 5. Saison vor der grössten Bewährungsprobe seiner Schaffenszeit. (zap/sda)

Schau das Video bloss, wenn du einen starken Magen hast Video: streamja

Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur 3:0 (2:0)

30'160 Zuschauer. -

Tore: 3. Maupay 1:0. 32. Connolly 2:0. 65. Connolly 3:0. - Bemerkungen: 8. Lloris (Tottenham) verletzt ausgeschieden.

Die Tabelle

