Die FIFA hatte in den letzten Jahr immer wieder die Nähe zu Russlands Präsdient Wladimir Putin gepflegt. Bild: AP/POOL SPUTNIK KREMLIN

FIFA will Russland nun doch für Fussball-WM suspendieren

Die FIFA will Russland wegen der Invasion in die Ukraine nun doch von seinen Wettbewerben suspendieren. Damit dürfte die russische Nationalmannschaft auch nicht an der Fussball-WM Ende Jahr in Katar teilnehmen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will der Fussball-Weltverband FIFA Russland von seinen Wettbewerben suspendieren. Damit dürfte die Nationalmannschaft aus Russland nicht an den WM-Playoffs im März und auch nicht an der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen. Grund dafür ist die Invasion von Russland und Präsident Putin in der Ukraine.

Sowohl bei der FIFA wie auch bei der UEFA werden für den Montagabend weitere Beschlüsse für den Umgang mit den russischen Mannschaften erwartet.

Die russischen Fussball-Fans können sich eine allfällige Reise nach Katar wohl sparen. Bild: keystone

Erst am Sonntag hatte die FIFA entschieden, dass Russland vorerst keine internationalen Fussball-Wettbewerbe mehr auf eigenem Gebiet austragen darf. Heimspiele der «Sbornaja» sollten demnach nur noch auf neutralem Boden und ohne Zuschauer stattfinden. Nun beabsichtigt der Weltverband noch härtere Sanktionen für das Land.

Davor hatten die drei möglichen WM-Barrage-Gegner Russlands bekannt gegeben, keinesfalls gegen Russland anzutreten. Nach dem polnischen und schwedischen verkündete auch der tschechische Fussball-Verband, «unter keinen Umständen» gegen Russland spielen zu wollen. Im Playoff sollte laut ursprünglichem Plan zunächst Polen in Russland spielen und der Sieger fünf Tage später zu Hause auf den Gewinner der Partie Schweden gegen Tschechien treffen.

Auch von der UEFA werden Sanktionen gegen russische Teams erwartet. RB Leipzig könnte im Achtelfinal der Europa League ein Freilos erhalten, da die UEFA nach Angaben der «Bild» das russische Team Spartak Moskau aus dem Wettbewerb ausschliessen will. Einen Nachrücker soll es demnach nicht geben.

Das Internationale Olympische Komitee hatte am Montagnachmittag den Weg für weitere Massnahmen frei gemacht. Nach dem Willen des IOC sollen Sportler und Funktionäre aus Russland und von seinem Verbündeten Belarus nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Diese Empfehlung sprach die IOC-Spitze an alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen aus. (pre/tol)