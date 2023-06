EM-Quali live: Andorra – Schweiz im Ticker und im Stream

Dass Gregor Kobel statt Yann Sommer im Tor stehen würde, hatten die Team-Verantwortlichen bereits während des Camps in Tenero bekannt gegeben.

Der ebenfalls verspätet ins Camp eingerückte Xherdan Shaqiri steht ebenfalls von Beginn an auf dem Platz. Für den Offensivspieler von Chicago Fire ist es der erste Auftritt im Nationalteam in diesem Jahr. Den Auftakt zur EM-Qualifikation hatte er angeschlagen verpasst.

Nationaltrainer Murat Yakin setzt fürs Auswärtsspiel gegen Andorra etwas überraschend auf Manuel Akanji in der Innenverteidigung. Der 27-Jährige gewann am vergangenen Samstag mit Manchester City die Champions League und stiess nach den Feierlichkeiten erst später zum Nationalteam. Daher wurde vermutet, dass ihm eine Pause gegönnt würde.

Auf der 5. Etappe der Tour de Suisse stürzte Gino Mäder am Donnerstag so schwer, dass er am Freitagvormittag im Spital verstarb. Dass das Ziel nicht oben auf dem Albulapass war, sondern erst unten im Tal, sorgte bei einigen Fahrern für Kritik.

Regungslos lag Gino Mäder im Wasser, als ihn der Rennarzt antraf. Der 26-jährige Schweizer Radprofi war auf der Fahrt hinunter vom Albulapass bei hohem Tempo einen Abhang hinuntergestürzt.