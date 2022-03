Rodelin (rechts) im Duell mit Sions Cipriano. Bild: keystone

Das Rhone-Derby geht an Genf – Servette schlägt Sion dank Treffern von Cognat und Imeri

Servette erringt in der Super League den dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Die Genfer bezwingen daheim Sion 2:1.

Matchwinner war Timothé Cognat. Der französische Mittelfeldspieler erzielte das 1:0 und bereitete kurz vor der Pause für Goalgetter Kastriot Imeri das 2:1 vor. Die Sittener konnten mit einem Tor von Filip Stojilkovic - der U21-Internationale traf in dieser Meisterschaft zum achten Mal - zeitweilig ausgleichen.

Cognat mit der herrlichen Führung für Servette. Video: SRF

Stojilkovic gleicht für Sion aus. Video: SRF

Die Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit einen spektakulären, flüssigen Match ohne übertriebene Härte, wie man sie in früheren Spielen der rivalisierenden Klubs erlebt hatte. In der zweiten Halbzeit war die Partie deutlich weniger gehaltvoll. Sekunden vor Schluss gerieten ein paar Spieler doch noch aneinander. Schiedsrichter Stefan Horisberger verwarnte je zwei Hitzköpfe.

Technisch stark: Der Game-Winner von Imeri. Video: SRF

In den letzten vier Rhone-Derbys setzte sich jeweils die Gastmannschaft durch, jetzt also wieder einmal das Heimteam. Servettes Siegesserie wurde nur vom 0:2 in Basel unterbrochen, von einem Match, in dem die Mannschaft von Trainer Alain Geiger wegen eines Platzverweises früh in Unterzahl spielen musste.

Servette - Sion 2:1 (2:1) 9851 Zuschauer.

SR Horisberger.

Tore: 25. Cognat (Rodelin) 1:0. 33. Stojilkovic (Zuffi) 1:1. 44. Imeri (Cognat) 2:1.

Servette: Frick; Bauer, Vouilloz, Rouiller, Behrami (77. Ricardo Alves); Cespedes; Cognat (92. Severin), Imeri (92. Camara); Stevanovic, Rodelin (77. Oberlin), Antunes (61. Valls).

Sion: Fickentscher; Berardi, Saintini (54. Cavaré), Bamert, Marquinhos; Ndoye (69. Karlen), Grgic; Wesley, Zuffi, Bua (69. Sio); Stojilkovic.

Bemerkungen: Servette ohne Clichy, Diallo, Douline, Sasso (alle gesperrt), Fofana, Mendes, Sawadogo, Pédat und Bedia (alle verletzt). Sion ohne Baltazar (gesperrt), Itaitinga, Iapichino und Doldur (alle verletzt). Super-League-Debüt des 18-jährigen Verteidigers Valton Behrami. 92. Kopfball von Rouiller an die Latte. Verwarnungen: 55. Cespedes (Foul), 60. Bamert (Foul). 95. Imeri, Sio, Cavaré, Vouilloz (alle wegen Rudelbildung). (rst/sda)