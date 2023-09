Neuzugang Lukasz Lakomy feiert sein Tor gegen Servette. Bild: keystone

Ein frühes Tor in Genf reicht YB zum Sieg gegen Servette

Die Young Boys nehmen den Schwung der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League in die Meisterschaft mit. Der Meister gewinnt bei Servette dank eines frühen Tors 1:0.

Der Champions-League-Teilnehmer benötigte beim Gastspiel beim Europa-League-Teilnehmer in Genf bloss 97 Sekunden bis zum letztlich entscheidenden Treffer und brachte die Führung in der Folge über die Zeit. Lukasz Lakomy versenkte einen Flachschuss aus 14 Metern nach einer abgelenkten Flanke platziert im Tor.

Die grösste Chance für Servette machte Anthony Racioppi nach einer Stunde mit einer starken Parade gegen Chris Bedia zunichte. Weitere Anläufe der Gastgeber scheiterten in der Schlussphase auch am eigenen Unvermögen.

Für Servette, bei dem sich die Europacup-Belastung auch mit Debütant Bendeguz Bolla negativer auf die Leistungen in der Super League auswirkte als beim breit aufgestellten Meister, war es das zweite schnelle Gegentor in Folge. Schon bei der 1:4-Niederlage in Yverdon vor einer Woche war die Mannschaft von René Weiler in der 2. Minute ins Hintertreffen geraten.

Den müden Genfern dürfte die nun anstehende Länderspielpause gelegen kommen. Die Young Boys hingegen, die noch ohne die jüngste Verpflichtung Ebrima Colley antraten, steckten den Ausfall von Filip Ugrinic aufgrund von Adduktoren-Problemen und den Abgang von Fabian Rieder gut weg. Mit Lakomy erzielte Rieders Nachfolger sein erstes Pflichtspieltor für die Berner, die nach fünf Ligaspielen noch ungeschlagen sind.

Servette hat weiterhin mit der Effizienz zu kämpfen. Bild: keystone

Servette - Young Boys 0:1 (0:1)

10'593 Zuschauer. - SR Dudic.

Tor: 2. Lakomy 0:1.

Servette: Mall; Vouilloz, Rouiller, Severin (87. Fofana), Baron; Bolla (67. Guillemenot), Cognat, Douline (46. Ondoua), Crivelli (76. Touati); Bedia, Kutesa (87. Rodelin).

Young Boys: Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson (66. Garcia); Males (82. Nsame), Lauper (77. Niasse), Monteiro (77. Imeri); Lakomy; Itten (66. Ganvoula), Elia.

Bemerkungen: Verwarnungen: 4. Douline, 34. Baron, 45. Camara, 59. Persson. (abu/sda)

