Mit Meriame Terchoun leidete eine neunte Nati-Spielerin an Magendarm-Problemen. Bild: keystone

Auch Terchoun erkrankt – Entscheid über Schweden-Spiel steht aus

Das Magendarm-Virus hält das Schweizer Frauen-Nationalteam an der EM in England weiter auf Trab. Mit Meriame Terchoun ist in der Nacht auf Dienstag eine weitere Spielerin mit Symptomen dazugekommen. Die seit Sonntag erkrankten acht Spielerinnen und elf Mitglieder aus dem Betreuerstab befinden sich jedoch auf dem Weg der Besserung, wie der Schweizerische Fussballverband mitteilte.

Nun sind weitere Gespräche mit der UEFA und den lokalen Behörden geplant. Danach soll entschieden werden, ob das Team von Nils Nielsen wie ursprünglich vorgesehen von Leeds nach Sheffield reisen kann. Dort wäre am frühen Dienstagabend an der Bramall Lane das Abschlusstraining und am Mittwoch um 18 Uhr das zweite Vorrundenspiel gegen Schweden geplant gewesen.

Die Schweiz muss gegen Schweden antreten, solange sie noch sieben Spielerinnen auf den Platz bringen kann. «Das wäre dann fast kein Spiel mehr», meinte Nils Nielsen gestern im Interview. «Doch im Moment haben wir noch 15 fitte Spielerinnen.» Auf Anfrage teilt die UEFA mit: «Wir sind über die Situation beim Schweizer Nationalteam informiert. Es wird erwartet, dass das Spiel zwischen Schweden und der Schweiz wie geplant durchgeführt wird.»

Fallen bei der Schweiz so viele Spielerinnen aus, dass nur noch sechs oder weniger spielen könnten, würde die Schweiz die Partie Forfait verlieren. (pre/sda)