So sah die Welt aus, als GC zum letzten Mal ein Spiel gewann



So sah die Welt aus, als GC zum letzten Mal ein Spiel gewann

Die Grasshoppers warten seit dem 25. November des letzten Jahres auf einen Sieg. Seither hat der Rekordmeister eine Serie von zwölf sieglosen Spielen hingelegt und es dabei gegen alle Mannschaften aus der Super League versuchen dürfen.

Lange ist es also her, seit GC den letzten Sieg bejubeln durfte. So lange, dass die Welt damals noch eine andere war. Ein bisschen zumindest.

Ironisch, dass der letzte Sieg just an jenem Tag war, als die Zürcher Stimmbevölkerung «Ja» zum neuen Fussballstadion sagte. Und als alle dachten: Jetzt geht's mit GC wieder bergauf.

Als GC zum letzten Mal ein Spiel gewann …

... sah der Bundesrat noch anders aus

... stieg «The Grinch» auf Nummer 1 der Schweizer Kino-Hitparade ein

Dort hielt sich der Weihnachtsfilm bis kurz vor Weihnachten.

... gab es den «Blick am Abend» noch

Am 21. Dezember erschien die letzte Ausgabe der Pendlerzeitung.

... standen Schoggi-Samichläuse in den Läden

Die nicht verkauften wurden eingeschmolzen und stehen mittlerweile als Osterhasen wieder in den Regalen.

... waren diese 9 Spieler noch im GC-Kader

Souleyman Doumbia (an Stade Rennes verkauft)

Nabil Bahoui (ablösefrei zu De Graafschap)

Jeffren (ablösefrei zu Larnaka)

Numa Lavanchy (an Lugano verkauft)

Raphael Holzhauser (Vertrag aufgelöst)

Nemanja Antonov (aussortiert)

Shani Tarashaj (aussortiert)

Julien Ngoy (aussortiert)

Nikola Gjorgjev (aussortiert)

... hatte Mikaela Shiffrin 2 Saisonsiege auf dem Konto

Seither hat sie 15 weitere Rennen gewonnen, wurde zweifache Weltmeisterin, gewann drei kleine und die grosse Kristallkugel und war nach der Saison bereits in den Ferien.

... ist Grossbritannien aus der EU ausgetreten

... hoffte Arno Del Curto noch, mit dem HC Davos die Playoffs zu erreichen ...

... inzwischen verpasste er sie auch mit den ZSC Lions.

... war Bachelor Clive noch nicht «mega verliebt»

Dass er «es mega Chrible im Buch» hat, merkte Clive erst im Dezember, als er Sanja die letzte Rose gab.

... stand Lionel Messi bei 14 Saisontoren – jetzt sind es 42

Während Lionel Messi in dieser Zeitspanne 28 Tore erzielte, traf GC sechs Mal ins gegnerische Tor.

Die unendliche GC-Saga

