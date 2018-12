Sport

27 «grandiose» Weihnachts-Geschenke von Schweizer Klubs



27 «grandiose» Weihnachts-Geschenke aus den Fan-Shops der Schweizer Klubs

Weihnachten steht vor der Tür und dir fehlt noch DAS Geschenk? Kein Problem! Die Schweizer Fussball- und Eishockeyklubs bieten weit mehr als Trikots, Schals und Dächlikappen an. Manchmal wird es allerdings etwas gar skurril …

YB

Einmal im Leben wie ein Meister duften – wer will das nicht?! Bei YB geht das dank dem Shampoo «Meisterduft». Zu verschenken am besten mit dem Duschgel «Torriecher», das dich auf einen Schlag in einen kleinen Guillaume Hoarau verwandelt. Preis: Je 10.– Fr.

SC Bern

Welcher SCB-Anhänger würde nicht auch einmal gerne «Chole-Marc» sein und wichtige Spielerverträge mit einem staatsmännischen Stift signieren? Das Gefühl sollte einem die läppischen 290.– Fr. eindeutig wert sein.

FC Thun

Mit «Wahri Liebi, ein Leben lang und von klein auf!», bewerben die Berner Oberländer die Nuggikette für die Kleinsten. Sie entspricht «der strengen europäischen Sicherheitsnorm EN 12586:2007». Alleine deshalb ist der Preis von 15.– Fr. gerechtfertigt.

EHC Biel

Es gibt Dinge, die kauft man ein Mal und hat sie dann ein Leben lang. Man kann zwar auch ohne einen Jassteppich jassen, aber das ist dann wie Skifahren in der Halle in Dubai. Also besser die 89. Fr. investieren und zugreifen.

FC Zürich

Zum Präsidentenpaar Canepa gehört Kookie, der weisse Schäferhund. Auch dein Vierbeiner könnte zum FCZ-Hund werden – dank Fressnapf und Hundeleine für zusammen 78.– Fr.

EV Zug

Meisterträume, die zerplatzen wie Seifenblasen? Kannst du haben – für bloss 4.90 Fr. Apropos Seife: Schon einmal mit einem Puck die Hände gewaschen? Das kostet dich 15.– Fr.

FC Basel

Um den Abstand zu YB zu messen, ist er zu kurz, aber keine Angst: Wenn du diesen Doppelmeter bestellst, wird dir nicht Marco Streller nach Hause geliefert. Für 7.90 Fr. kannst du auf der Baustelle Montag für Montag verspottet werden.

HC Lausanne

Am Genfersee streitet sich der LHC mit Servette um die Vormachtstellung. Höchste Zeit, Farbe zu bekennen – und auch in der Strandbadi zu zeigen, für wen dein Herz schlägt. Den Sonnenschirm gibt's grad für den halben Preis für 50.– Fr.

FC Sion

Im Wallis trinkt man schon zum Zmorge Fendant und generell nichts anderes als Weisswein? Pha! Zu besonderen Anlässen – wie zum Beispiel Trainerwechseln – darf's gerne auch mal ein Champagner vom «Bubble Partner» des FC Sion sein, für 45.– Fr. pro Flasche.

SCL Tigers

Diese schöne Leuchte hätte auch Dichterfürst Jeremias Gotthelf viel Freude bereitet. Das Schmuckstück mit Emmentaler Eishockey-Scherenschnitt-Muster kostet in der kleinen Variante (29 cm hoch) 64.– Fr., in der grossen (140 cm hoch) 144.– Fr.

FC St.Gallen

Die Ostschweizer spielten einst im wunderbaren Espenmoos öfters auf Schnee – vielleicht bieten sie deshalb ihre «FCSG Ski 1879 limited edition» an. Das Produkt scheint ein Ladenhüter zu sein, die Ski wurden von 999.– auf 499.– Fr. heruntergesetzt.

HC Fribourg-Gottéron

Wenn die Saison statt mit einem Meisterrausch wieder einmal mit Bauchweh endet, kann wenigstens diese wärmende Bettflasche ein wenig Trost spenden. Für 27.50 Fr. auch günstiger als ein Meisterrausch.

FC Luzern

Schon frühmorgens beim Zähneputzen ins Brünneli spucken und dabei das Logo seines Herzensklubs erblicken – ganz ehrlich: Wer will das nicht? FCL-Fans können sich den Lavabostöpsel für 19.– Fr. kaufen.

HC Ambri-Piotta

Tremola-Käse und Gotthard-Wein – für 49.– Fr. gibt's einen wunderbaren Zvieri. Ambri verkauft die Kombination als «Golden Box».

FC Lugano

Wer bis zum heutigen Tag nichts von seiner Präsenz wusste: Ja, Lugano hat ein Maskottchen. «Mr. LVG» heisst das grinsende Wildschwein, das es in Plüsch für 27.– Fr. gibt.

Servette Genf

Dass der Klub seit Jahren nordamerikanisch geprägt ist, wird auch bei diesem Fan-Artikel ersichtlich. Der Wimpel im Holz-Look erinnert stark an Produkte aus den USA und Kanada. Zu haben ist er für 29.– Fr.

GC

Der stolze Grasshopper Club aus Zürich ist immer noch Rekordmeister. Dem Nobelklub entsprechend kann man sich mit Poschettli und Seiden-Foulard mit Heugümper-Muster eindecken. Auf beide Produkte gibt es momentan 30% Rabatt, so kosten sie zusammen 105.– Fr.

ZSC Lions

Das Freundschafts-Album hat nicht nur Platz für die Steckbriefe der Kollegen, sondern auch für die Autogrammkarten von 20 Spielern. Zu haben ist es für unschlagbare 9.90 Fr.

Neuchâtel Xamax

Die Kaffeemaschine macht sich auch gut im Büro, um Fans grösserer Klubs ein Signal zu senden. Ob für die 99.– Fr. Raphael Nuzzolo persönlich vorbeikommt und aufs Knöpfchen drückt? Eher nicht. Dafür gibt's noch zehn Kapseln dazu.

HC Lugano

«Drybag» nennt sich die Tasche, welche Kleider und Wertsachen wasserdicht verpackt und so der ideale Begleiter im Sommer ist. In der Sonnenstube verkaufen sie ihn mit HCL-Logo für 39.– Fr.

FC Wil

Abziehkleber sind zwar nicht besonders originell. Aber wenn sie den Slogan «Wir sind Wil» in die Welt hinaustragen, dann haben sie auch ausserhalb des Rasens Potenzial. Schliesslich ist die So-gut-wie-Bundesrätin Karin Keller-Sutter eine Wilerin und bekennende Anhängerin des lokalen Klubs. Den Bogen gibt's für 6.– Fr.

HC Davos

Zwar kein originaler Davoser Schlitten, aber auch mit dem «Schneeflitzy» für 12.– Fr. kann's rasant bergab gehen. Parallelen zu aktuellen Ergebnissen eines Rekordmeisters sind rein zufällig.

FC Schaffhausen

«Energie für die Nachspielzeit» liefert diese Powerbank für 20.– Fr. Ein schönes Geschenk für jeden Schaffhausen-Fan, der während eines langweiligen Spiels gegen Kriens auf YouTube den Einzug in den Cupfinal 1988 anschaut und dessen Handy-Akku deshalb den Geist aufzugeben droht.

SCRJ Lakers

Wird es für einen Rappi-Fan überhaupt jemals eine noch schönere Saison geben als die vergangene? 2017/18 wurden die Lakers zuerst Cupsieger, danach Swiss-League-Meister und schliesslich Aufsteiger in die National League. Dieser Puck für 5.– Fr. erinnert ein Leben lang daran.

FC Vaduz

Das Schloss des Fürsten ist das Wahrzeichen des Fürstentums Liechtenstein. Für 25.– Fr. kannst auch du ein Liechtensteiner Schlossherr werden – dafür gibt's ein Veloschloss des FCV.

EHC Kloten

Zu den «Fliegern» passt eine Piloten-Sonnenbrille ausgezeichnet. Beworben wird sie mit «Typ RB», was nicht für den Energydrink steht, sondern wohl eher für eine berühmte Brillenmarke. Dass sie bloss 10.– Fr. kostet, deutet aber eher auf ein No-Name-Produkt hin.

FC Aarau

Jedes Produkt, das «Pimp your shoes» heisst, ist per se ein kaufenswertes Produkt. Wenn es sich dabei um Plastik-Plättchen handelt, die mit dem Logo des FC Aarau verziert sind und an den Schuhbändeln montiert werden können, dann gibt es nur eines: Die 5.– Fr. in die Hand nehmen und bestellen.

