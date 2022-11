Zigi (links) hielt gegen GC fasst alles, nur bei einem Schuss von Herc war er chancenlos. Bild: keystone

Zigi lässt GC verzweifeln – FCSG schlägt den Rekordmeister

St.Gallen – Grasshoppers 2:1

St. Gallen feiert gegen die Grasshoppers einen 2:1-Sieg und beendet somit eine Serie der Sieglosigkeit von sieben Partien. Torhüter Ati-Zigi hält für die Ostschweizer den Sieg fest.

Sie schienen es schon fast verlernt zu haben, das Gewinnen. Denn nach dem Coup gegen die Young Boys am 4. September (2:1) blieben die St. Galler während sieben Partien ohne Vollerfolg und rutschten in der Tabelle ins Mittelfeld ab. Doch gegen GC, die in derselben Zeitspanne nur unwesentlich erfolgreicher zu agieren wussten, konnten die euphorisierten 18'000 Zuschauer im St. Galler Stadion wieder einmal jubeln. Zum Matchwinner avancierte einer, der nur zum Einsatz kam, weil Captain Lukas Görtler krankheitsbedingt ausfiel. Basil Stillhart verwertete nach 55 Minuten eine Vorlage von Jérémy Guillemenot zum 2:1. Es war das erste Saisontor für den polyvalenten Mittelfeldspieler, der auch immer wieder in der Innenverteidigung gebraucht wird.

Basil Stillhart feiert seinen Treffer zum 2:1. Bild: keystone

Das erste St. Galler Tor hatte Offensivakteur Guillemenot mit einem Ablenker noch selbst erzielt. Einen wichtigen Beitrag zum sechsten Saisonsieg der Ostschweizer leistete auch Lawrence Ati-Zigi. Der ghanaische Torhüter bewahrte sein Team erst mit ein paar starken Interventionen vor einem Rückstand und hielt nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Christian Herc (48.) den Sieg in der Nachspielzeit fest, als er einen Kopfball von GC-Verteidiger Ayumu Seko aus kurzer Distanz mirakulös über das Tor lenkte. Damit haben die Grasshoppers vier der letzten fünf Partien verloren.

St. Gallen - Grasshoppers 2:1 (1:0)

18'517 Zuschauer.SR Staubli.

Tore: 20. Guillemenot 1:0. 48. Herc 1:1. 55. Stillhart 2:1.

St. Gallen: Ati-Zigi; Vallci, Stergiou, Maglica, Guindo; Stillhart, Quintilla, Guidotti (69. Karlen); Akolo (88. Witzig), Latte Lath (94. Cavegn), Guillemenot (69. Alves).

GC: Hammel; Seko, Loosli (76. Ndenge), Ribeiro; Bolla, Herc (85. Margreitter), Kawabe, Schmid; Shabani (76. Demhasaj); Dadashov (54. Morandi), Schettine (76. de Carvalho).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Schmidt (gesperrt), Besio, Schubert, von Moos (alle verletzt) und Görtler (krank). Grasshoppers ohne Blasucci, Hoxha, Kacuri, Momoh, Moreira und Nadjack (alle verletzt).

Verwarnungen: 16. Loosli. 25. Herc. 25. Vallci. 34. Kawabe.

Luzern – Winterthur 20:30 Uhr

Spielbericht folgt.

Die Tabelle