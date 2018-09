Bayern München ist weiter makellos und Schalke steht nun bei 0-4

Wie ein Fussball-Teenie 600'000 Franken für Koks und Alk verprasste und abstürzte

Für den 15-jährigen George Green bezahlt Everton rund 400'000 Franken Ablöse. Doch in der Premier League spielt er nie. Stattdessen reissen Alkohol und Kokain den Teenager in den Abgrund, so dass er heute mit 22 Jahren in der 6. Liga spielt.

Bahnhof Mirfield in West Yorkshire, es ist zwischen acht und neun Uhr abends. Ein junger Mann steht bei den Gleisen und sieht keinen anderen Ausweg mehr, als sich vor einen Zug zu werfen. Er fühlt sich am Ende: Zu viele Drogen, zu viel Alkohol, pleite und eine hoffnungsvolle Fussballkarriere in den Sand gesetzt. «Dann kam eine Lautsprecher-Durchsage, dass der Zug sich verspäte», erinnert sich George Green bei der BBC an jenen schicksalhaften Abend. «Ich sah das als Zeichen, dass es für …