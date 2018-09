Sport

Fussball

VfL Wolfsburg verliert trotz nächstem Mehmedi-Treffer



Bundesliga, 4. Runde Augsburg – Werder Bremen 2:3 Hertha BSC – Mönchengladbach 4:2 Nürnberg – Hannover 96 2:0 Hoffenheim – Borussia Dortmund 1:1 Wolfsburg – Freiburg 1:3 Schalke 04 – Bayern München 18.30

Bild: EPA

Wolfsburg verliert trotz nächstem Mehmedi-Treffer – Hertha auf Rang 1

Klar, die Bayern könnten schon heute Abend wieder vorbeiziehen. Aber nach den Nachmittagspartien ist Hertha BSC der Tabellenführer der Bundesliga. Freiburg feiert einen überraschenden Auswärtssieg in Wolfsburg.

Hoffenheim – Dortmund 1:1

Lucien Favres Borussia Dortmund musste sich zum zweiten Mal in dieser Saison mit einem Punkt zufrieden geben, bleibt aber unbesiegt. Christian Pulisic glich bei Hoffenheim kurz vor Schluss und in Unterzahl zum 1:1 aus.

Augsburg – Bremen 2:3

Werder gewann eine turbulente Partie in Augsburg 3:2 und ist auch nach vier Spielen ungeschlagen.

Hertha – Mönchengladbach 4:2

Hertha übernahm dank eines 4:2-Sieges gegen Borussia Mönchengladbach sogar vorübergehend die Spitze der Tabelle – zumindest so lange, bis das bislang makellose Bayern München gegen das punktelose Schalke gespielt hat (18.30 Uhr). Thorgan Hazard hatte die Gladbacher zwar in der 29. Minute in Führung gebracht, zweimal Vedad Ibisevic, Lazaro und Duda wendeten jedoch das Blatt.

Wolfsburg – Freiburg 1:3

Die Breisgauer feierten ihren ersten Saisonsieg. Admir Mehmedis Treffer zum 1:3 war aus Wolfsburger Sicht nicht mehr als Resultatkosmetik.

Die Tabelle

Die Telegramme

Augsburg - Werder Bremen 2:3 (1:2)

28'434 Zuschauer. - Tore: 34. Kruse 0:1. 36. Maximilian Eggestein 0:2. 45. Koo Ja-Cheol 1:2. 47. Max 2:2. 75. Klaassen 2:3.

Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach 4:2 (2:1)

51'852 Zuschauer. - Tore: 29. Hazard (Foulpenalty) 0:1. 31. Ibisevic 1:1. 34. Lazaro 2:1. 63. Ibisevic 3:1. 67. Pléa 3:2. 73. Duda 4:2.- Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger, Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 77.) und Zakaria, ohne Drmic und Lang (beide verletzt).

Nürnberg - Hannover 2:0 (0:0)

36'736 Zuschauer. - Tore: 76. Anton (Eigentor) 1:0. 77. Knöll 2:0. - Bemerkungen: Hannover mit Schwegler (bis 83.). 29. Rote Karte gegen Albornoz (Hannover).

Hoffenheim - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

30'150 Zuschauer. - Tore: 44. Joelinton 1:0. 84. Pulisic 1:1. - Bemerkungen: Hoffenheim mit Zuber (bis 70.), Dortmund mit Bürki und Akanji. 76. Rote Karte gegen Diallo (Dortmund) wegen einer Notbremse.

Wolfsburg - Freiburg 1:3 (0:2)

23'011 Zuschauer. - Tore: 7. Sallai 0:1. 21. Petersen (Foulpenalty/Nachschuss) 0:2. 50. Frantz 0:3. 61. Mehmedi 1:3. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mehmedi und Steffen (bis 46.). (sda)

