Atalanta beweist seine Form vor YB-Duell +++ Chelsea festigt Leader-Position

Premier League

Leicester – Chelsea 0:3

Chelsea verteidigt die Führung in der Premier League mit dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen souverän. Die Blues siegen auswärts gegen Leicester City 3:0. Die Defensivspieler Antonio Rüdiger und N'Golo Kanté erzielten die ersten beiden Tore schon in der ersten halben Stunde.

Rüdiger bringt Chelsea in Führung. Video: streamable

Kanté doppelt herrlich nach. Video: streamable

Pulisic sorgt für die definitive Entscheidung. Video: streamable

Leicester City - Chelsea 0:3 (0:2)

Tore: 14. Rüdiger 0:1. 28. Kanté 0:2. 71. Pulisic 0:3. (abu/sda)

Tabelle:

Serie A

Atalanta – Spezia 5:2

Drei Tage vor dem Duell in der Champions League in Bern gegen die Young Boys stellt Atalanta Bergamo in der Serie A seine Formstärke unter Beweis. Die seit sechs Meisterschaftsspielen ungeschlagenen Norditaliener setzten sich in der 13. Runde gegen Spezia trotz frühem Rückstand 5:2 durch.

Die Entscheidung führte Atalanta kurz vor der Pause innerhalb von zwei Minuten mit einem Doppelschlag zum 3:1 herbei. Etwas Glück hatte der Favorit dabei, weil der Schiedsrichter den zunächst von Duvan Zapata verschossenen Handspenalty wiederholen liess; Spezias Torhüter hatte bei der Schussabgabe nicht beide Füsse auf der Linie. Beim zweiten Versuch reüssierte dann der Kolumbier Zapata ohne Mühe (40.).

Atalanta Bergamo - Spezia 5:2 (3:1)

10'744 Zuschauer.

Tore: 11. Nzola 0:1. 18. Pasalic 1:1. 40. Zapata (Handspenalty) 2:1. 41. Pasalic 3:1. 83. Muriel 4:1. 89. Malinowsky 5:1. 91. Nzola 5:2.

Bemerkung: Atalanta Bergamo ohne Freuler (Ersatz). (abu/sda)

