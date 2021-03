Sport

Holstein Kiels Pokaltraum lebt weiter – die «Störche» werfen RWE raus



Rot-Weiss Essen – Holstein Kiel 0:3

Mit Holstein Kiel hat sich im ersten Spiel des Abends der Favorit durchgesetzt. Der Zweitligist gewann bei Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga. Nach einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten führten die Kieler nach einer knappen halben Stunde bereits mit 2:0. Für die «Störche», die 1912 deutscher Meister wurden, ist es die erste Halbfinal-Teilnahme im DFB-Pokal.

Als erstes Team hatte sich gestern Borussia Dortmund für die Halbfinals qualifiziert, dank eines 1:0-Siegs über Borussia Mönchengladbach. Der ebenfalls für gestern angesetzte Viertelfinal zwischen Zweitligist Jahn Regensburg und Werder Bremen war wegen mehrerer Coronafälle verschoben worden.

Burnley – Leicester City 1:1*

Sheffield United – Aston Villa 1:0*

Im Camp Nou geht es um den Einzug in den spanischen Cupfinal. Der FC Barcelona empfängt um 21 Uhr den FC Sevilla, der mit einem 2:0-Heimsieg ins Rückspiel geht. Die Barça-Stars sind also gefordert. Am Wochenende gab es die Partie bereits in der Liga – da siegte Barcelona auswärts mit 2:0.

Der zweite Finalist der Copa del Rey wird morgen ermittelt. Athletic Bilbao trifft auf UD Levante. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

Olympique Lyon – Stade Rennes 1:0*

