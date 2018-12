Sport

Fussball

Alle Tore eines dramatischen Champions-League-Abends



Champions League, 6. Gruppenspiel D: Schalke – Lok. Moskau (0:0)

D: Galatasaray – Porto (1:2)

A: Monaco – Dortmund 0:2 (0:1)

A: Brügge – Atlético 0:0

B: Inter – Eindhoven 1:1 (0:1)

B: Barcelona – Tottenham 1:1 (1:0)

C: Roter Stern Belgrad – PSG 1:4 (0:2)

C: Liverpool – Napoli 1:0 (1:0)



Liverpool und Tottenham weiter - alle Tore eines dramatischen Champions-League-Abends

Liverpool zog zum Abschluss der Gruppenphase der Champions League den Kopf aus der Schlinge und qualifizierte sich dank einem 1:0 gegen Napoli auf Kosten der Italiener für die Achtelfinals. Auch Paris Saint-Germain und Tottenham Hotspur verblieben im Wettbewerb.

Gruppe A

Borussia Dortmund schloss die Kampagne mit einem Sieg und als Gruppensieger ab. In Monaco mit Diego Benaglio im Tor setzte sich der Bundesliga-Leader 2:0 durch und profitierte dabei vom 0:0 von Atlético Madrid bei Club Brügge. BVB-Trainer Lucien Favre liess seine Stammelf pausieren, im Tor erhielt Marwin Hitz den Vorzug vor Roman Bürki. Auch Manuel Akanji wurde geschont.

Monaco – Dortmund 0:2

Monaco - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

SR Pawson (ENG). -

Tore: 15. Guerreiro 0:1. 88. Guerreiro 0:2.

Borussia Dortmund: Hitz; Hakimi, Toprak, Diallo, Schmelzer; Weigl, Dahoud (76. Wolf); Pulisic, Götze, Guerreiro (92. Gomez); Philipp (79. Alcacer).

Bemerkungen: Monaco mit Benaglio, Dortmund u.a. ohne Bürki und Akanji (beide Ersatz), Witsel, Sancho (beide geschont) und Reus (angeschlagen).

Brügge – Atlético 0:0

Club Brügge - Atlético Madrid 0:0

SR Massa (ITA).

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Godin, Montero, Niguez; Lemar (61. Correa), Rodri, Thomas (69. Kalinic), Koke; Griezmann, Martins (60. Vitolo).

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Costa, Gimenez, Hernandez, Juanfran (alle verletzt) und Savic (gesperrt). (sda)

Gruppe B

In der Gruppe B setzte sich im Fernduell um Platz 2 Tottenham Hotspur gegen Inter Mailand durch. Zwar holte der Premier-League-Vertreter im Camp Nou gegen den nicht in Bestbesetzung antretenden Gruppensieger Barcelona nur ein 1:1, profitierte aber vom Ausrutscher von Inter, das sich zuhause gegen den PSV Eindhoven blamierte und ebenfalls nur zu einem 1:1 kam. Ein kapitaler Fehler von Kwadwo Asamoah leitete den Gegentreffer Inters nach knapp einer Viertelstunde ein, der Ausgleich von Mauro Icardi war letztlich zu wenig.

Inter – Eindhoven 1:1

Inter Mailand - PSV Eindhoven 1:1 (0:1)

SR Zwayer (GER). -

Tore: 13. Lozano 0:1. 73. Icardi 1:1.

Inter Mailand: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah (69. Martinez); Brozovic; Candreva (56. Keita), Borja Valero; Politano (83. Vrsaljko), Icardi, Perisic. (sda)

Barcelona – Tottenham 1:1

FC Barcelona - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0)

SR Mazic (SRB). -

Tore: 7. Dembélé 1:0. 85. Lucas 1:1.

Barcelona: Cillessen; Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda; Arthur, Aleña, Rakitic (46. Busquets); Dembélé (76. Denis Suarez), Munir (63. Messi), Coutinho.

Tottenham Hotspur: Lloris; Walker-Peters (61. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Winks (83. Llorente); Eriksen, Alli, Son (71. Lucas); Kane.

Bemerkung: Barcelona u.a. ohne Busquets, Messi, Piqué, Suarez und ter Stegen (alle Ersatz).

Gruppe C

Liverpool – Napoli 1:0

Zum Matchwinner für Liverpool avancierte der brasilianische Keeper Alisson, der in der 92. Minute den Ausgleich der Gäste durch den eingewechselten Arkadiusz Milik in extremis verhinderte, als er den Schuss des Polen aus vier Metern mirakulös parierte. Napoli hatte in der Schlussphase immer mehr riskiert, hätte doch auch bei einem zweiten Gegentreffer ein Auswärtstor noch zum Weiterkommen gereicht.

Mohamed Salah hatte am Wochenende mit drei Toren gegen Bournemouth Liverpool fast im Alleingang an die Spitze der Premier League geschossen. Und auch im letzten und entscheidenden Gruppenspiel in der Champions League war der Ägypter der auffälligste Spieler auf dem Feld. Der Flügelstürmer tauchte in der 7. Minute erstmals alleine vor dem Napoli-Tor auf, eine knappe halbe Stunde später schlug er dann eiskalt zu. Aus spitzem Winkel erwischte Salah Napolis Keeper David Ospina und sorgte damit für den einzigen und letztlich entscheidenden Treffer in Anfield.

Liverpool - Napoli 1:0 (1:0)

. - 54'000 Zuschauer. - SR Skomina (SLO). -

Tor: 34. Salah 1:0.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (90. Lovren), Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner (85. Fabinho); Salah, Firmino (79. Keïta), Mané.Napoli: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui (70. Ghoulam); Allan, Hamsik, Ruiz (62. Zielinski); Callejon, Mertens (67. Milik), Insigne.

Bemerkung: Liverpool u.a. ohne Gomez und Oxlade-Chamberlain (beide verletzt) und Shaqiri (Ersatz).

Roter Stern Belgrad – PSG 1:4

Dass sich das Schicksal der beiden Teams allein durch den Ausgang der Direktbegegnung entscheiden würde, hatte sich schon früh abgezeichnet. Paris Saint-Germain wurde in Belgrad seiner Favoritenrolle gerecht und lag schon zur Pause dank Treffern von Edinson Cavani und Neymar mit 2:0 in Führung. Mit dem 4:1 verhinderte das Team von Thomas Tuchel das erstmalige Ausscheiden in der Gruppenphase der Königsklasse seit dem Einstieg der katarischen Investoren 2011 bei PSG.

Roter Stern Belgrad - Paris Saint-Germain 1:4 (0:2)

. - SR Collum (SCO). -

Tore: 10. Cavani 0:1. 40. Neymar 0:2. 56. Gobeljic 1:2. 74. Marquinhos 1:3. 92. Mbappé 1:4.

Paris Saint-Germain: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti (83. Rabiot), Marquinhos; Mbappé, Neymar, Di Maria (88. Draxler); Cavani. (sda)

Gruppe D

Schalke – Lok. Moskau 1:0

Schalke 04 - Lokomotive Moskau 1:0 (0:0)

40'000 Zuschauer. - SR Sidiropoulos (GRE). -

Tor: 91. Schöpf 1:0. -

Bemerkung: Schalke ohne Embolo (verletzt).

Galatasaray – Porto 2:3

Eren Derdiyok erzielt für Galatasaray Istanbul seinen vierten Champions-League-Treffer. Trotz der 2:3-Niederlage sichern sich die Türken die Teilnahme an der Europa League.

Der FC Porto und Schalke hatten sich schon vor dem letzten Spieltag in der Gruppe D die Achtelfinal-Teilnahme gesichert. Weil Lokomotive Moskau bei Schalke verlor (0:1), reichte Galatasaray die 2:3-Niederlage daheim gegen Porto. Derdiyok traf in der 65. Minute zum Schlussstand. Für den Schweizer war es im 21. Champions-League-Spiel der 4. Treffer.

Galatasaray Istanbul - FC Porto 2:3 (1:2)

SR Kulbakow (BLR). -

Tore: 17. Felipe 0:1. 42. Marega (Foulpenalty) 0:2. 45. Feghouli (Foulpenalty) 1:2. 57. Sergio Oliveira 1:3. 65. Derdiyok 2:3. - Bemerkungen: Galatasaray mit Derdiyok. 67. Feghouli (Galatasaray) schiesst Foulpenalty an die Latte.

