Serie A: Bartlomiej Dragowski hält für Empoli gegen Atalanta 17 Schüsse



Bild: EPA/ANSA

Stell dir vor, du hast 47 Chancen in einem Spiel und schiesst kein einziges Tor 😱

Ein torloses Remis in der Serie A? Normalerweise kaum der Rede wert. «Business as usual» würde man sagen. Doch was sich gestern Abend zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Empoli abspielte war kein normales 0:0.

Atalanta war drückend überlegen, kreierte Chance um Chance. Am Ende registrierten die Statistiker 47 Torchancen und 18 Schüsse aufs Tor für Atalanta (Empoli mit Dimitri Oberlin hatte einen Torschuss zu verzeichnen). Doch das Team um den Schweizer Nationalspieler Remo Freuler verzweifelte Mal für Mal an Empolis Torhüter Bartlomiej Dragowski.

Die 21-jährige Leihgabe der AC Fiorentina hielt 17 Schüsse – einer ging noch an die Torumrandung. Der Pole kam zudem auf 67 Ballkontakte, die zweitmeisten seines Teams.

Laut der Expected-Goals-Statistik, hätten Freuler und Co. an diesem Abend mehr als sechs Tore erzielen müssen, doch Dragowski hatte etwas dagegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Partie mit 0:0 endet lag bei 0,002 Prozent. Ein 13:0 wäre noch 0,001 Prozent realistischer gewesen. Von der Statistikseite whoscored.com erhielt er die perfekte Note 10. (abu)

