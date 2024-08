Der SC Freiburg schlägt Vizemeister Stuttgart zum Auftakt. Bild: keystone

Freiburg überrumpelt Stuttgart zum Auftakt – Zeidler verliert mit Bochum

Fabian Rieder für den VfB Stuttgart und Bruno Ogbus für den SC Freiburg kommen im Direktduell der 1. Runde zu ihren ersten Bundesliga-Einsätzen. Der Sieg geht an den jungen Ogbus.

leandro de mori / ch media

Freiburg – Stuttgart 3:1

Der SC Freiburg gewann sein erstes Bundesligaspiel seit Dezember 2011 ohne Christian Streich an der Seitenlinie mit 3:1 gegen Stuttgart. Nach dem sehenswerten Stuttgarter Führungstreffer durch den Ex-St. Galler Ermedin Demirovic avancierte Rechtsverteidiger Lukas Kübler mit zwei Toren zum Matchwinner der neu von Julian Schuster trainierten Freiburger.

Für Kübler kam in der 82. Minute der von vielen grossen europäischen Klubs umschwärmte Schweizer U19-Nationalspieler Bruno Ogbus in die Partie. Bereits 20 Minuten zuvor war Fabian Rieder für Stuttgart eingewechselt worden und kam damit wie Ogbus zum ersten Bundesliga-Einsatz. Der von Rennes ausgeliehene Berner zeigte in seinem ersten Pflichtspiel für die Schwaben rasch zwei Abschlüsse.

SC Freiburg - VfB Stuttgart 3:1 (1:1)

34'700 Zuschauer.

Tore: 2. Demirovic 0:1. 26. Kübler 1:1. 54. Doan 2:1. 61. Kübler 3:1.

Bemerkungen: SC Freiburg mit Ogbus (ab 82.), ohne Manzambi (nicht im Aufgebot). VfB Stuttgart mit Rieder (ab 65.), ohne Stergiou (verletzt).

Leipzig – Bochum 1:0

Mit Peter Zeidler stand in Leipzig der Mann an der Seitenlinie, der zuletzt sechs Jahre lang in St. Gallen im Amt war. Als neuer Trainer von Bochum hatte Seidler mit Leipzig als ersten Gegner keine einfache Aufgabe zugeteilt bekommen. Doch Bochum schlug sich tapfer, hielt lange das 0:0, ehe Leipzig doch noch zur Führung traf. Antonio Nusa (59.) war es nach knapp einer Stunde, der nach einem Fehler von Bochum zum 1:0, was auch den Schlussstand darstellte, einschob. Es ist nach der Auftaktniederlage im DFB-Pokal schon die zweite Saisoniederlage für Zeidler.

Peter Zeidler muss erneut eine Niederlage verdauen. Bild: www.imago-images.de

RB Leipzig - Bochum 1:0 (0:0)

44'611 Zuschauer.

Tor: 59. Nusa 1:0.

Bemerkungen: 85. Rote Karte gegen Orban (RB Leipzig, Notbremse). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Augsburg – Bremen 2:2

Die Gäste aus Bremen starteten in Augsburg stark, kamen durch Felix Agu (12.) bereits früh in Führung. Allerdings dauerte diese nur vier Minuten. Elvis Rexhbecaj (16.) glich aus etwas über 20 Meter aus, indem er den Ball aus etwas über 20 Metern in die rechte obere Ecke schoss.

Mit dem Ausgleich wachten die Augsburger, mit Ruben Vargas auf der Bank, aus der Sommerpause auf. Samuel Essende (35.) war es, der schliesslich für das Heimteam auf das zwischenzeitliche 2:1 stellte. Nach dem Seitenwechsel waren es wieder die Norddeutschen, die besser ins Spiel fanden. So war der Ausgleich durch Justin Njinmah (58.) nur eine Frage der Zeit.

Augsburg - Werder Bremen 2:2 (2:1)

Tore: 12. Agu 0:1. 16. Rexhbeçaj 1:1. 35. Essende 2:1. 58. Njinmah 2:2.

Bemerkungen: Augsburg ohne Vargas (Ersatz).

Hoffenheim – Kiel 3:2

In Sinsheim gastierte Holstein Kiel für das erste Bundesliga-Spiel in der Vereinsgeschichte. 63 Minuten dauerte es, bis die Kieler auch ein erstes Mal in der obersten deutschen Liga jubeln durften. Alexander Bernhardsson warf sich in eine Flanke und köpfelte unhaltbar ein. Allerdings nur zum 1:2 – zuvor traf Hoffenheim doppelt. Zwei Mal war es Andre Kramaric, der einnetzte. In der sechsten Spielminute per Elfmeter, eine halbe Stunde später per Kopf zum 2:0.

Für den vermeintlichen Schlusstreffer sorgte ebenfalls Kramaric (87.). Einen schnellen Gegenstoss wandelte der Stürmer zum 3:1 um und besiegelt damit seinen Hattrick. Jedoch zeigten sich die Hoffenheimer in der Folge etwas unkonzentriert und liessen einen Anschlusstreffer durch Shuto Machino (89.) zu. Für eine perfekte Aufholjagd reichte es dem Bundesliga-Debütanten jedoch nicht.

Hoffenheim - Holstein Kiel 3:2 (2:0)

18'503 Zuschauer.

Tore: 6. Kramaric (Penalty) 1:0. 37. Kramaric 2:0. 63. Bernhardsson 2:1. 87. Kramaric 3:1. 89. Machino 3:2.

Bemerkungen: 82. Gelb-Rote Karte gegen Kelati (Holstein Kiel).

Mainz – Union Berlin 1:1

Zwischen Mainz und Union dauerte es lange, ehe der Ball ein erstes Mal im Tor lag. Doch das Warten sollte sich für die Zuschauer in Mainz lohnen – Nadiem Amiri (53.) zirkelte den Ball per direktem Freistoss ins Tor. Union fand die Antwort gut 20 Minuten später, als Laszlo Benes (74.) nach Vorarbeit von Gosens und Skarke aus gut 17 Metern ausglich.

Mainz 05 - Union Berlin 1:1 (0:0)

31'500 Zuschauer.

Tore: 53. Amiri 1:0. 74. Bénes 1:1. -

Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer und Fernandes (beide Trainingsrückstand). (abu/sda)