Sport

Fussball

Barrage-Liveticker: Neuchâtel Xamax empfängt den FC Aarau



Bild: KEYSTONE

Barrage-Wahnsinn: Aarau nach Kantersieg in Neuenburg mit einem Bein in der Nati A

Das Hinspiel in der Barrage um einen Platz in der Super League bringt ein nie erwartetes Ergebnis. Der Challenge-League-Vertreter FC Aarau siegt bei Neuchâtel Xamax 4:0. Bereits zur Pause stand es 3:0.

Die Neuenburger Mannschaft von Trainer Stéphane Henchoz hat für das Rückspiel in Aarau vom Sonntag um 16 Uhr eine so gut wie unlösbare Aufgabe vor sich. Die Aufgabe wird noch umso schwieriger werden, als Topskorer Raphaël Nuzzolo fehlen wird. Der Bieler verlor nach 52 Minuten in der Maladière die Beherrschung und spuckte Schiedsrichter Stephan Klossner an. Die Rote Karte war unumgänglich.

Bild: KEYSTONE

Die Aarauer verwerteten in der ersten Halbzeit ihre drei Torchancen allesamt. Die Leistung der Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen war auch deshalb erstaunlich, weil die potentiellen Leistungsträger Marco Schneuwly, Markus Neumayr, Nicolas Schindelholz und Olivier Jäckle wegen Sperren oder Verletzungen fehlten.

«Wenn sie das hier schaffen, können wir das dort auch» teleclub

Die Aarauer benötigten drei Chancen, um bis zur Pause 3:0 in Führung zu gehen. Nach 24 Minuten wurde eine Flanke von Linksverteidiger Linus Obexer im Neuenburger Strafraum zum Aufsetzer, den Stefan Maierhofer verwertete Der baumlange Österreicher musste sich für den Kopfball bücken. 12 Minuten danach geriet ein Befreiungsversuch des kurz danach ausgewechselten Charles Pickel zur idealen Vorlage für Petar Misic, dessen Querpass Varol Tasar mühelos zu seinem 12. Saisontor verwertete. Sekunden vor der Pause zog Misic bei einem Konter mit einem Steilpass allein aufs Tor. Goalie Laurent Walthert kam viel zu unentschlossen heraus. Beim 0:4 liess sich die Neuenburger Abwehr überlaufen. Tasar brauchte den Querpass von Maierhofer nur einzuschieben.

«Es ist noch nicht durch. Wir freuen uns über den Sieg, der ist verdient. Aber am Sonntag geht es bei 0:0 los» teleclub

Als es noch 0:0 hiess, war Aaraus Torhüter Djordje Nikolic in der 19. Minute doppelt im Mittelpunkt. Er wehrte einen nicht sehr gefährlich scheinenden flachen Weitschuss von Geoffroy Serey Die viel zu kurz und vor die Füsse von Raphaël Nuzzolo ab. Aber mit einem tollen Reflex am Boden konnte er den Ball in höchster Not wegfausten. Xamax war über die meiste Zeit überlegen, aber die Aarauer Defensive liess nicht viele Chancen zu.

WAHNSINN! Wir gewinnen das Barrage-Hinspiel gegen den @XamaxFCS auswärts mit 4:0 - dank Toren von Tasar (2), Maierhofer und Misic #bAARrage #ZämeFörAarau pic.twitter.com/k9Y4oZYoSV — FC Aarau (@FCAarau1902) 30. Mai 2019

In den neun zwischen 2004 und 2012 ausgetragenen Barragen hatte sich der jeweilige Herausforderer aus der Challenge League nur dreimal durchgesetzt.

Das Telegramm

Neuchâtel Xamax - Aarau 0:4 (0:3)

12'000 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 22. Maierhofer (Obexer) 0:1. 34. Tasar (Misic) 0:2. 45. Misic (Zverotic) 0:3. 69. Tasar (Maierhofer) 0:4.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes (49. Tréand), Sejmenovic, Oss, Huyghebaert, Kamber; Serey Die; Doudin, Pickel (40. Ademi); Pululu (61. Veloso), Nuzzolo.

Aarau: Nikolic; Giger, Leo, Bürgy, Obexer; Pepsi (76. Hammerich), Zverotic; Tasar, Peyretti (67. Frontino), Misic; Maierhofer (82. Karanovic).

Bemerkungen: Neuchâtel Xamax ohne Djuric, Xhemajli, Fejzulahi, Nimani (alle verletzt), Ramizi, Corbaz und Le Pogam (alle nicht im Aufgebot). Gomes verletzt ausgeschieden. Aarau ohne Schneuwly, Schindelholz, Jäckle (alle gesperrt), Neumayr, Peralta (beide verletzt) und Almeida (nicht im Aufgebot). Peyretti und Maierhofer verletzt ausgeschieden. 52. Rote Karte gegen Nuzzolo (Spucken gegen den Schiedsrichter). Verwarnungen: 24. Obexer (Foul), 83. Serey Die (Foul), 86. Doudin (Foul). (sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

Ticker: 30.05 Xamax-Aarau

Abonniere unseren Newsletter