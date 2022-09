Enttäuscht: Djibril Sow (l.) unterliegt mit Eintracht Frankfurt trotz starker erster Halbzeit. Bild: imago

Premiere missglückt: Frankfurt unterliegt Sporting +++ Ajax schlägt Rangers deutlich

Gruppe A

Ajax – Rangers 4:0

Nach dem hervorragenden Start in die Eredivisie mit fünf Siegen in fünf Spielen ist Ajax Amsterdam auch der Auftakt in der Königsklasse hervorragend gelungen. Die Niederländer setzten sich gegen den schottischen Europa-League-Finalisten 4:0 durch. Die Rangers lagen nach Toren von Edson Alvarez, Steven Berghuis und Mohammed Kudus bereits nach 33 Minuten mit drei Toren in Rückstand. Nach der Pause sorgte Neuzugang Steven Bergwijn für den Endstand. Bergwijn verletzte sich aber beim Tor und musste gleich ausgewechselt werden.

Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers 4:0 (3:0).

SR Stieler (GER).

Tore: 17. Alvarez 1:0. 32. Berghuis 2:0. 34. Kudus 3:0. 80. Bergwijn 4:0.

Ajax feierte einen überzeugenden Sieg. Bild: keystone

Gruppe D

Frankfurt – Sporting 0:3

Der einzige Champions-League-Debütant kommt in dieser Saison aus Deutschland. Als Belohnung für den Triumph in der Europa League darf Eintracht Frankfurt erstmals in der Königsklasse teilnehmen. Und sie legten eigentlich gut los, kamen in der ersten Halbzeit zu mehreren guten Chancen, und mussten sich am Ende doch deutlich geschlagen geben.

Denn Sporting Lissabon zeigte sich schonungslos effizient – ganz anders als die Eintracht in Halbzeit eins. In der 65. und 67. Minute trafen Marcus Edwards und Trincao für die Gäste. Eine Viertelstunde nach dem zweiten Treffer traf auch noch Nuno Santos. Es war somit eine enttäuschende Premiere für Djibril Sow und seine Teamkollegen.

Eintracht Frankfurt - Sporting Lissabon 0:3 (0:0).

SR Grinfeld (ISR).

Tore: 65. Edwards 0:1. 67. Trincão 0:2. 82. Santos 0:3.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow. (nih/sda)