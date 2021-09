Bernardo Silva beglückwünscht Gabriel Jesus zu seinem goldenen Tor. Bild: keystone

ManCity bodigt Chelsea dank Jesus – United taucht wegen Penalty-Fehlschuss von Fernandes

Chelsea – ManCity 0:1

Manchester City startet in die einwöchige «Tour de Force» mit einem Sieg in der 6. Runde der Premier League. Der Meister gewann auswärts gegen Leader Chelsea 1:0. Der Brasilianer Gabriel Jesus schoss das Siegtor kurz nach der Pause im Anschluss an einen Corner mit einem leicht abgefälschten Schuss aus zehn Metern (53.).

Vor den Duellen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und in der Meisterschaft gegen Liverpool sowie eine Woche nach der Nullnummer im Heimspiel gegen Southampton war der Auftritt der Mannschaft von Pep Guardiola ein Fingerzeig an die Konkurrenz.

Der Erfolg von Manchester City fiel knapp aus, war aber hochverdient. Der Meister war gegen seinen Champions-League-Final-Bezwinger der letzten Saison klar überlegen; Chelsea zum Beispiel brachte in 90 Minuten keinen einzigen Schuss auf das Tor der «Citizens» zu Stande. Einen solchen «Nuller» hatte Chelsea in der Meisterschaft letztmals vor elf Jahren. Mit dem Sieg kommt Manchester City auf 13 Punkte und so in der Tabelle zur Spitze auf.

Chelsea - Manchester City 0:1 (0:0)

Tor: 53. Gabriel Jesus 0:1.

Das 1:0 für ManCity durch Gabriel Jesus. Video: streamja

ManUnited – Aston Villa 0:1

Bei 13 Punkten bleibt auch Manchester United stehen, weil die «Red Devils» zuhause gegen Aston Villa die erste Saisonniederlage kassierten. Den 1:0-Siegtreffer für die Gäste erzielte Kortney Hause kurz vor Schluss nach einem Eckball per Kopf.

Der United bot sich in der Nachspielzeit allerdings noch die grosse Chance zum Ausgleich, doch der Portugiese Bruno Fernandes hämmerte einen Penalty deutlich übers Tor. Sein Landsmann Cristiano Ronaldo erzielte im vierten Pflichtspiel mit Manchester United erstmals kein Tor.

Manchester United - Aston Villa 0:1 (0:0)

Tor: 88. Hause 0:1.

Bemerkung: 91. Bruno Fernandes (Manchester United) schiesst Foulpenalty über das Tor. (pre/sda)

Hause trifft kurz vor Schluss zum 1:0 für Villa. Video: streamja

Der verschossene Elfmeter von Bruno Fernandes. Video: streamja