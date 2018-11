Sport

Fussball

Champions League: Alle Spiele, Tore und Highlights



Champions League, 4. Gruppenspiel E: Bayern – AEK Athen 1:0*

E: Benfica – Ajax 1:0*

F: Lyon – Hoffenheim 2:0*

F: Man City – Schachtar Donezk 2:0*

G: ZSKA Moskau – Roma 1:2 (0:1)

G: Pilsen – Real Madrid 0:4*

H: Valencia – YB 3:1 (2:1)

H: Juventus – Man United 0:0*



Bild: EPA/EPA

Sterling kriegt HIER den Witzpenalty des Jahres – Real Madrid mit Riesengala

Gruppe H

Valencia – YB 3:1

Die Young Boys haben in der 4. Runde der Champions-League-Gruppenphase die dritte Niederlage kassiert. Auswärts gegen Valencia verloren die Berner 1:3, nachdem sie vor zwei Wochen gegen die Spanier mit einem Remis ihren ersten Punkt in der Königsklasse geholt hatten. Den einzigen Treffer für YB zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielte nach 37 Minuten Roger Assalé. Für Valencia traf Santi Mina doppelt.

Valencia - Young Boys 3:1 (2:1)

36'480 Zuschauer. - SR Kovacs (ROU). -

Tore: 14. Santi Mina 1:0. 37. Assalé 1:1. 42. Santi Mina 2:1. 56. Soler 3:1.

Valencia: Neto; Wass, Garay, Gabriel, Gaya; Soler, Kondogbia (87. Ruben Vezo), Coquelin, Guedes; (75. Torres) Rodrigo, Santi Mina (68. Gameiro).

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Lauper, Von Bergen, Benito; Fassnacht (60. Nsame), Sow, Sanogo, Moumi Ngamaleu (46. Sulejmani); Assalé, Hoarau (75. Aebischer).

Bemerkungen: Young Boys ohne Wüthrich und Lotomba (beide verletzt). Valencia ohne Piccini, Parejo und Tscheryschew (alle verletzt). 77. Rote Karte gegen Sanogo (Foul). Verwarnungen: 18. Moumi Ngamaleu. 22. Santi Mina. 30. Gaya. 35. Mbabu. 38. Benito. 57. Lauper. 67. von Bergen. 82. Soler (alle Foul). (sda)

Juventus – Man United 0:0*

Gruppe G

ZSKA Moskau – AS Roma 1:2

Roma, Halbfinalist der letzten Saison, erhöhte seine Chancen auf das Weiterkommen in der Gruppe G der Champions League mit einem 2:1-Erfolg bei ZSKA Moskau.

Die Mannschaft von Trainer Eusebio Di Francesco benötigte beim Armeeklub, der vor einem Jahr die Young Boys in den Champions-League-Playoffs eliminiert hatte, auch ein bisschen Glück. Vor der Pause vergaben die Moskauer etliche Chancen, während Roma eine der wenigen Möglichkeiten zum Führungstor durch den Griechen Konstantinos Manolas verwertete. Auch kam Roma eine Gelb-rote Karte gegen den ZSKA-Verteidiger Hördur Magnusson früh in der zweiten Halbzeit zupass. Schon drei Minuten nach dem Platzverweis erzielte der an der Grenze zum Offside stehende Lorenzo Pellegrini das Siegestor zum 2:1.

Im Kampf um den Einzug in die Achtelfinals hat Roma vor den letzten zwei Runden der Gruppenphase eine Reserve von fünf Punkten auf das drittplatzierte ZSKA Moskau.

ZSKA Moskau - Roma 1:2 (0:1)

SR Çakir (TUR). -

Tore: 4. Manolas 0:1. 50. Sigurdsson 1:1. 59. Lorenzo Pellegrini 1:2.

Roma: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; N'Zonzi, Cristante; Florenzi (88. Jesus), Lorenzo Pellegrini (82. Zaniolo), Kluivert (71. Ünder); Dzeko.

Bemerkungen: Roma ohne Luca Pellegrini, Perotti, De Rossi und Karsdorp (alle verletzt). 56. Gelb-rote Karte gegen Magnusson (ZSKA Moskau). (sda)

Viktoria Pilsen – Real Madrid 0:4*

tabelle: srf

Gruppe E

Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam 1:0*

Bayern München – AEK Athen 1:0*

Gruppe F

Manchester City – Schachtar Donezk 2:0*

Lyon – Hoffenheim 2:0*

