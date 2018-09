Sport

Dzemaili gewinnt Captain-Duell gegen Behrami +++ Hütters Frankfurt nimmt Fahrt auf

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus Deutschland, und Italien.

Deutschland

Bundesliga, 6. Runde Frankfurt – Hannover 4:1 (2:0)

Eintracht Frankfurt - Hannover 4:1 (2:0)

46'300 Zuschauer.

Tore: 36. N'Dicka 1:0. 45. Rebic 2:0. 59. De Guzman 3:0. 86. Muslija 3:1. 89. Jovic 4:1.

Bemerkungen: Frankfurt ohne Fernandes (Ersatz), Hannover mit Schwegler.

Adi Hütter kommt mit Eintracht Frankfurt in der 6. Runde der Bundesliga zum zweiten Sieg. Schlusslicht Hannover tut sich auch beim 1:4 in Frankfurt mit dem Tore schiessen schwer.

Die fünf erzielten Tore von Hannover nach den ersten sechs Runden bedeuten den drittschwächsten Wert der Liga – einzig Schalke (3) und Mainz (4) haben noch weniger Treffer vorzuweisen. In Frankfurt lieferte 96 einen weiteren Beleg dafür, dass die Hauptproblemzone im Angriff liegt. Trotz mehrheitlichem Ballbesitz brachte das Team von Andre Breitenreiter und mit dem Schweizer Pirmin Schwegler vor der Pause keinen einzigen Torschuss zu Stande. Hannovers erster Torschuss wurde in der 86. Minute notiert, als Florent Muslija das zwischenzeitliche 3:1 erzielte.

Die Tabelle Bild: srf

Italien

Serie A, 6. Runde Bologna – Udinese 2:1

Chievo – Torino 0:1

Fiorentina – Atalanta 2:0

Frosinone – Genoa 1:2​

Bologna - Udinese 2:1 (1:1)

19'039 Zuschauer.

Tore: 32. Pussetto 0:1. 42. Santander 1:1. 82. Orsolini 2:1.

Bemerkung: Bologna mit Dzemaili, Udinese mit Behrami (bis 84./verwarnt).

Blerim Dzemaili und Valon Behrami sorgen in Italien für ein Novum. Beim 2:1-Sieg von Bologna gegen Udinese duellieren sich zum ersten Mal in der Serie A zwei Schweizer als Captains.

Dzemaili behielt dabei mit Bologna das bessere Ende für sich. Mit dem zweiten Sieg innert sieben Tagen verabschiedete sich das schlecht gestartete Team aus der Emilia-Romagna von den Abstiegsplätzen.

Fiorentina - Atalanta Bergamo 2:0 (0:0)

30'535 Zuschauer.

Tore: 62. Veretout (Foulpenalty) 1:0. 94. Biraghi 2:0.

Bemerkung: Fiorentina mit Edimilson Fernandes (ab 32./verwarnt), Atalanta mit Freuler (bis 80.).

Das zweite Schweizer Serie-A-Duell des Wochenendes zwischen Edimilson Fernandes und Remo Freuler ging an den 22-jährigen Walliser Fernandes, der beim 2:0-Heimsieg der Fiorentina gegen Atalanta Bergamo nach 32 Minuten eingewechselt wurde. Mann der Stunde in Italien ist Krzysztof Piatek. Der im Sommer verpflichtete 23-jährige Pole war bei Genoas 2:1-Sieg in Frosinone Doppeltorschütze und baute seine Ausbeute für seinen neuen Klub auf 12 Tore in 7 Pflichtspielen aus (8 in der Serie A).

Die Tabelle Bild: srf

