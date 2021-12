Super League: Das Duell FCZ gegen St.Gallen im Liveticker

Der Wintermeister empfängt St.Gallen – marschiert der FCZ im Titelrennen weiter vorneweg?

Der FC Zürich steht vor der 18. Runde der Super League als sogenannter Wintermeister fest. Die Zürcher spielen am Samstag ab 18 Uhr daheim gegen den punktebedürftigen FC St. Gallen. Mit einem Sieg könnten sie den Vorsprung auf die Konkurrenten ausbauen.

Lugano und YB, zwei Mannschaften des Spitzenquartetts, treten am Sonntag gegeneinander an und werden sich demnach Punkte abnehmen. Der zweitplatzierte FC Basel spielt ebenfalls am Sonntag zuhause gegen den bemerkenswert starken Aufsteiger Grasshoppers.

Im zweiten Super-League-Spiel vom Samstag empfängt der FC Luzern, das Schlusslicht, das sechstplatzierte Servette. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.