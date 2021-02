Sport

Fussball

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen wirft Leverkusen raus und steht im Viertelfinal



Bild: keystone

Sensation im DFB-Pokal: Viertligist Essen wirft Leverkusen raus und steht im Viertelfinal

Essen – Leverkusen 2:1 n.V.

Im Achtelfinal des DFB-Pokals ist Bundesligist Bayer Leverkusen völlig überraschend ausgeschieden. Viertligist Rot-Weis Essen gewann mit 2:1 in der Verlängerung und steht nun sensationell im Viertelfinal.

Nach torlosen 90 Minuten lief für Leverkusen zunächst alles nach Plan: Leon Bailey brachte die «Werkself» in der 105. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der Aussenseiter schlug zurück und schaffte dank Toren von Oguzhan Kefkir und Simon Engelmann noch die Wende.

Damit setzte sich der in der Bundesliga eingeleitete Niedergang auch im Cup fort. In der Meisterschaft hat Bayer Leverkusen seit der Weihnachtspause in sechs Spielen viermal verloren und nur einen Sieg realisiert.

Essen dagegen, der Klub aus der Grossstadt im Ruhrgebiet, der seit 13 Jahren nicht einmal mehr drittklassig ist, schrieb das nächste schöne Kapitel seiner diesjährigen Cup-Geschichte. Schon in den ersten Runden hatte «RWE» mit Arminia Bielefeld (1. Bundesliga) und Fortuna Düsseldorf (2. Liga) zwei klare Favoriten gebodigt.

Der Schweizer Marco Kehl-Gomez stand bei der Wende nicht mehr auf dem Platz. Der Captain und frühere GC-Junior, der gegen Düsseldorf ein Tor erzielt hatte, wurde kurz nach dem Leverkusener Führungstor ausgewechselt.

Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0) n.V.

Tore: 105. Bailey 0:1. 108. Kefkir 1:1. 117. Engelmann 2:1.

Bemerkung: Rot-Weiss Essen mit Kehl-Gomez (bis 106.). (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die grössten Sensationen im DFB-Pokal Diese 10 Mannschafts-Typen kennst du, leider! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter