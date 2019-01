Sport

Fussball

Premier League: Manchester City patzt bei Newcastle



Premier League, 24. Runde Arsenal – Cardiff 2:1 (0:0) Fulham – Brighton & Hove 4:2 (0:2) Huddersfield – Everton 0:1 (0:1) Wolverhampton – West Ham 3:0 (0:0) Manchester United – Burnley 2:2 (0:0) Newcastle – Manchester City 2:1 (0:1)

Bild: AP/PA

Manchester City patzt bei Newcastle – Lindelöf rettet United einen Punkt gegen Burnley

Das musst du gesehen haben

Arsenal – Cardiff 2:1

Arsenal kam daheim dank Toren der beiden Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette in der letzten halben Stunde zum 2:0-Sieg gegen Cardiff. Stephan Lichtsteiner spielte eine Stunde lang, Granit Xhaka kam nicht zum Einsatz.

Newcastle – Manchester City 2:1

Manchester City droht vom Leader Liverpool weiter distanziert zu werden. Die Mannschaft von Pep Guardiola kassierte beim mit Fabian Schär spielenden Newcastle in der 24. Premier-League-Runde eine 1:2-Niederlage.

Für Schär und seine Teamkollegen begann der Match denkbar schlecht: Schon nach 68 Sekunden brachte Sergio Agüero den Meister in Führung. Dem Kolumbianer José Rondon gelang in der 66. Minute der nicht absehbare Ausgleich. Und in der 80. Minute verwertete der Schotte Matt Ritchie einen Foulpenalty. Manchester City war zuvor sechs Partien ohne Gegentreffer geblieben. Am Mittwoch kann Liverpool mit einem Heimsieg gegen Leicester seinen Vorsprung auf sieben Punkte ausbauen.

Manchester United – Burnley 2:2

Stadtrivale Manchester United verhinderte die Heimniederlage gegen Burnley in den letzten Minuten. Paul Pogba (87.) mittels Penalty und Victor Lindelöf (92.) machten mit ihren Toren einen 0:2-Rückstand wett. Für Ole Gunnar Solskjaer blieb im neunten Spiel als Trainer von Manchester United erstmals sieglos.

Die Tabelle

Die Telegramme

Manchester United - Burnley 2:2 (0:0).

Tore: 51. Barnes 0:1. 81. Wood 0:2. 87. Pogba (Foulpenalty) 1:2. 92. Lindelöf 2:2.

Newcastle - Manchester City 2:1 (0:1)

50'861 Zuschauer.

Tore: 2. Agüero 0:1. 66. Rondon 1:1. 80. Ritchie 2:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Arsenal - Cardiff 2:1 (0:0).

59'933 Zuschauer.

Tore: 66. Aubameyang (Foulpenalty) 1:0. 83. Lacazette 2:0. 93. Mendez-Laing 2:1.

Bemerkungen: Arsenal mit Lichtsteiner (bis 60.), ohne Xhaka (Ersatz). (abu/sda)

